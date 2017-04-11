В парке Горького пройдет четвертый уличный фестиваль «Политех» Гостям предложат примерить экзоскелет и собрать скульптуру из переработанного пластика
В парке Горького 27 и 28 мая пройдет четвертый уличный фестиваль науки, искусства и технологий «Политех». Об этом The Village сообщила пресс-служба Политехнического музея.
Мероприятие объединит в себе мультимедийное искусство, современный театр, новые научные опыты, паблик-арт, а также дискуссионные, образовательные и игровые программы. Тема фестиваля в этом году — сила притяжения как фундаментальное научное понятие, затрагивающее каждого человека.
Главным событием фестиваля станет перформанс Inferno канадских художников Билла Ворна и Луи-Филиппа Демера. Зрителям предложат выйти на сцену, облачившись в экзоскелет, контролирующий их движения.
Также гости мероприятия смогут принять участие в open-source проекте Aero Solar Museo художника Томаса Сарацено. Вместе они соберут скульптуру из использованного пластика и запустят ее в небо. Политехнический музей уже открыл сбор пластиковых пакетов для инсталляции.
Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация.
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