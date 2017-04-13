Международная ассоциация независимых исследовательских агентств WIN/Gallup International провела глобальный опрос в 68 странах мира, в том числе в России, о религиозной самоиндентификации респондентов. Данные российского опроса приводит исследовательский холдинг «Ромир».

61 % Россиян считают себя

религиозными людьми

Еще 23 % респондентов отнесли себя к нерелигиозным людям, а 7 % опрошенных назвали себя атеистами.

Данные аналогичного исследования в 2012 году указывали на 55 % верующих в России. Таким образом, за пять лет число россиян, относящих себя к религиозным, увеличилось на шесть процентных пунктов.