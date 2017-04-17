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Город17 апреля 2017

В Москве построят центр экстремальных видов спорта В центре расположатся гигантская аэротруба и серфинг-тренажер с искусственной волной

РедакторРоман Чернянский

В Москве в 2017 году начнется строительство центра экстремальных видов спорта на Ставропольской улице. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В здании установят бассейн с искусственной волной для серфинга и аэродинамическую трубу. Аэротруба высотой почти 20 метров сможет вмещать одновременно до пяти человек. Скорость воздушного потока внутри нее будет достигать 300 километров в час.

mos.ru

«В проектирование и строительство центра экстремальных видов спорта заложены возможности, позволяющие проводить чемпионаты мира по аэротрубному спорту», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

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Комментарии

1 комментарий
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SSSaikas son

на бассейне и трубе весь экстрим заканчился?

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