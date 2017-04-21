Город21 апреля 2017
Сезон фонтанов в Москве откроется 29 апреля Сейчас в городе заканчивают их ремонт
Сезон фонтанов в Москве откроется 29 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Сейчас ГБУ «Гормост» и префектуры административных округов заканчивают ремонт фонтанов и готовят их к пуску.
В Москве расположено около 600 фонтанов. Самые популярные из них — фонтаны на ВДНХ, в парке Горького, на Манежной площади и Поклонной горе, а также светодинамический фонтан в «Царицыно».
Share
0
Читайте также:
Галерея
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкцииИзучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
Галерея
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции Изучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
Город
Что строят на месте хрущевок в МосквеThe Village показывает, как крупные девелоперы реконструируют советские кварталы
Город
Что строят на месте хрущевок в Москве The Village показывает, как крупные девелоперы реконструируют советские кварталы
Общественные пространства
Сколько москвичей поддерживают программу «Моя улица»
Опрос провели среди 1,6 тысячи жителей города
Общественные пространства
Сколько москвичей поддерживают программу «Моя улица» Опрос провели среди 1,6 тысячи жителей города
Галерея
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкцииИзучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
Галерея
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции Изучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
Город
Что строят на месте хрущевок в МосквеThe Village показывает, как крупные девелоперы реконструируют советские кварталы
Город
Что строят на месте хрущевок в Москве The Village показывает, как крупные девелоперы реконструируют советские кварталы
Общественные пространства
Сколько москвичей поддерживают программу «Моя улица»
Опрос провели среди 1,6 тысячи жителей города
Общественные пространства
Сколько москвичей поддерживают программу «Моя улица» Опрос провели среди 1,6 тысячи жителей города
Общественные пространства
Сколько москвичей поддерживают программу «Моя улица»
Опрос провели среди 1,6 тысячи жителей города
Общественные пространства
Сколько москвичей поддерживают программу «Моя улица» Опрос провели среди 1,6 тысячи жителей города
Галерея
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкцииИзучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
Галерея
Комментарии
Тэги
Сюжет
Места
Прочее