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Город21 апреля 2017

Сезон фонтанов в Москве откроется 29 апреля Сейчас в городе заканчивают их ремонт

РедакторРоман Чернянский

Сезон фонтанов в Москве откроется 29 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Сейчас ГБУ «Гормост» и префектуры административных округов заканчивают ремонт фонтанов и готовят их к пуску.

 В Москве расположено около 600 фонтанов. Самые популярные из них — фонтаны на ВДНХ, в парке Горького, на Манежной площади и Поклонной горе, а также светодинамический фонтан в «Царицыно».

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