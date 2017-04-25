Группа «Гута» возобновила проект застройки территории фабрики «Красный Октябрь». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общая площадь проекта предположительно составит 60 тысяч квадратных метров. Сейчас компания ведет переговоры о концепции строительства.

Собеседник издания в московской мэрии пояснил, что, согласно ранее выданному градостроительному плану, на участке между Берсеневской и Болотной набережными возможна застройка 139 тысяч квадратных метров, включая 94,5 тысячи квадратных метров жилья и 17,5 тысячи квадратных метров апартаментов.

По мнению председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, в реализацию проекта потребуется вложить 14–18 миллиардов рублей, а средняя стоимость при продаже составит 1 миллион рублей за квадратный метр.