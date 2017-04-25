Сколько россиян считают, что государство не выполняет свои обязанности По мнению половины опрошенных, россияне свои обязанности перед государством соблюдают
Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к выполнению государством своих обязанностей и что они думают о необходимости платить налоги.
37 %
россиян считают, что государство
не выполняет свои обязанности перед гражданами
Только 22 % респондентов полагают, что государство свои обязанности скорее выполняет.
При этом более половины опрошенных (53 %) считают, что россияне, в свою очередь, скорее соблюдают свои обязанности перед государством. Противоположного мнения придерживаются 12 % респондентов.
Кроме того, 26 % опрошенных высказались о необязательности платить налоги государству в полном объеме. Почти две трети россиян (65 %) эту позицию не поддержали.
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