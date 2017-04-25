В Москве открыли мемориальную доску Ивану Ефремову Памятную доску установили в Большом Спасоглинищевском переулке
В Москве открыли мемориальную доску фантасту и палеонтологу Ивану Ефремову. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.
Памятную доску установили на доме 8 в Большом Спасоглинищевском переулке по инициативе жителей. В этом здании писатель жил с 1935 по 1962 год.
Автором мемориальной доски стал заслуженный художник России Иван Коржев. По его словам, работа над памятным знаком длилась больше года, а за основу был взят знаменитый фотопортрет писателя.
Иван Ефремов — автор повести «Сердце змеи», а также романов «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» и «Час Быка». Кроме того, Ефремов был выдающимся палеонтологом. Один из динозавров, открытый учеником Ефремова, назван в честь ученого ивантозавром.
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