В Москве открыли мемориальную доску фантасту и палеонтологу Ивану Ефремову. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Памятную доску установили на доме 8 в Большом Спасоглинищевском переулке по инициативе жителей. В этом здании писатель жил с 1935 по 1962 год.

Автором мемориальной доски стал заслуженный художник России Иван Коржев. По его словам, работа над памятным знаком длилась больше года, а за основу был взят знаменитый фотопортрет писателя.