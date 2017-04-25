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В Москве открыли мемориальную доску Ивану Ефремову Памятную доску установили в Большом Спасоглинищевском переулке

РедакторРоман Чернянский

В Москве открыли мемориальную доску фантасту и палеонтологу Ивану Ефремову. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Памятную доску установили на доме 8 в Большом Спасоглинищевском переулке по инициативе жителей. В этом здании писатель жил с 1935 по 1962 год.

Автором мемориальной доски стал заслуженный художник России Иван Коржев. По его словам, работа над памятным знаком длилась больше года, а за основу был взят знаменитый фотопортрет писателя.

Иван Ефремов — автор повести «Сердце змеи», а также романов «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» и «Час Быка». Кроме того, Ефремов был выдающимся палеонтологом. Один из динозавров, открытый учеником Ефремова, назван в честь ученого ивантозавром.

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