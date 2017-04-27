Московские летние фестивали варенья и мороженого в 2017 году объединят. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Мы проведем летний фестиваль, сладкий. Вы все помните фестиваль варенья, который мы проводили. В этом году мы его объединим в одно большое движение сладкоежек», — пояснил глава ведомства.

По словам Немерюка, мероприятие планируется провести в конце июля — начале августа. Название для фестиваля пока не придумано.