Город27 апреля 2017
Московские фестивали варенья и мороженого объединят Название для нового фестиваля пока не придумано
Московские летние фестивали варенья и мороженого в 2017 году объединят. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Мы проведем летний фестиваль, сладкий. Вы все помните фестиваль варенья, который мы проводили. В этом году мы его объединим в одно большое движение сладкоежек», — пояснил глава ведомства.
По словам Немерюка, мероприятие планируется провести в конце июля — начале августа. Название для фестиваля пока не придумано.
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