В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов
В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация. Об этом сообщает «Интерфакс».
В этом году открытие навигации не сопровождалось традиционным парадом судов. По словам руководителя отдела внешних связей флотилии Radisson Royal Ольги Ткачевой, не все судовладельцы оказались готовы к параду, поэтому от проведения мероприятия решили отказаться.
Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов. 100 из них ходят по расписанию, а 50 обслуживают банкеты и мероприятия. «За год суда Москвы перевозят чуть более миллиона пассажиров. Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к 3 миллионам туристов в год», — рассказала Ткачева.
Заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин заявил, что пока Москва-река «не используется как полноценная транспортная артерия для регулярной перевозки пассажиров», но в ведомстве этот вопрос находится в разработке.
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