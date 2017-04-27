В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация. Об этом сообщает «Интерфакс».

В этом году открытие навигации не сопровождалось традиционным парадом судов. По словам руководителя отдела внешних связей флотилии Radisson Royal Ольги Ткачевой, не все судовладельцы оказались готовы к параду, поэтому от проведения мероприятия решили отказаться.

Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов. 100 из них ходят по расписанию, а 50 обслуживают банкеты и мероприятия. «За год суда Москвы перевозят чуть более миллиона пассажиров. Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к 3 миллионам туристов в год», — рассказала Ткачева.

Заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин заявил, что пока Москва-река «не используется как полноценная транспортная артерия для регулярной перевозки пассажиров», но в ведомстве этот вопрос находится в разработке.