Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Каково это — быть хоардером, жить с хоардером, бороться с хоардером?

Около недели петербургские спасатели и сотрудники коммунальных служб разбирали мусорные завалы в купчинской квартире. Посреди мешков с хламом и тряпьем они нашли тело 70-летнего мужчины, а позже, в дальней комнате, — 65-летней женщины. Ее звали Татьяна Михайлова, и по ночам она приносила в свою квартиру килограммы мусора. История Татьяны из Купчино — типичный пример хоардинга, или патологического накопительства, когда человек компульсивно собирает и хранит огромное количество неиспользуемых вещей или животных. Хоардинг — не девиация, а болезнь. В странах Запада от 2 до 5 % населения — реальные и потенциальные хоардеры. В России статистики нет — как и помощи: ни самим накопителям, ни их соседям, которые нередко страдают от отвратительных запахов, крыс и насекомых. The Village рассказывает три истории о хоардинге в Петербурге. Татьяна, которую погребла гора мусора. Виктория, у которой почти вся семья — с признаками патологического накопительства. Аксинья, мама девочки с муковисцидозом, соседствующая с квартирой, в которой жили 30 кошек. Мы также поговорили с экспертами о том, почему умеренный хоардинг — скорее благо, могла ли блокада Ленинграда сделать накопительство культурно приемлемым и как должна выглядеть профилактика мусорной проблемы.