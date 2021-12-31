Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Рассказываем о наших материалах, с которыми вы провели больше всего времени.
«Я живу с калоприемником»
Александра Куделина, улыбчивая 25-летняя девушка, живет в Санкт-Петербурге, работает менеджером, играет в большой теннис, много путешествует (даже в пандемию смогла «выбить» себе визу в Австрию) и воспитывает собаку, которая терпеть не может оставаться дома в одиночестве. Несколько лет назад Саше полностью удалили толстый кишечник из-за язвенного колита, хронического аутоиммунного воспалительного заболевания, и вывели илеостому — сделали отверстие на животе, через которое в калоприемник, бежевый дренажный мешочек, выходят естественные человеческие выделения. Многие пациенты, прошедшие через подобные операции, воспринимают калоприемник как конец света: боятся осуждения, замыкаются, перестают выходить из дома. Но для Саши стома стала спасением. До нее, когда болезнь перешла в тяжелую стадию, она постоянно терпела мучительные боли и бегала в туалет по 20 раз в день. Сейчас она называет себя «дамочкой с пакетиком» и рассказывает о калоприемнике в инстаграме. The Village поговорил с Куделиной о жизни с инвалидностью, стигме по отношению к человеческим выделениям и реакции окружающих на стому.Подробнее
Сколько стоит жизнь в Мирном
Главная достопримечательность Мирного — месторождение алмазов «Мир», огромный карьер глубиной 535 метров (для сравнения, самый высокий небоскреб Москвы — «Меркурий Сити Тауэр» — 338,8 метра) и диаметром 1,2 километра — немного меньше, чем улица Покровка. Месторождение алмазов, или кимберлитовую трубку, открыли в 1955 году: 13 июня группа советских геологов отправила телеграмму из Якутии в Москву: «Закурили трубку мира — табак отличный». Через два года здесь началась добыча алмазов, а вокруг карьера начал расти моногород, который позже получил статус алмазной столицы России. В 2017 году добычу остановили из-за аварии, но огромная дыра в земле никуда не делась. Ее видно даже из космоса, и на снимках она выглядит как гигантская воронка, в которую будто проваливается город. Жительница Мирного Нария Иванова рассказала о зарплатах сотрудников «Алросы», дешевеющем местном жилье и бюджетном такси от резидента Кремниевой долины.Подробнее
30 лет «Черному альбому»: Почему на последнем альбоме «Кино» Цой звучит совсем не по-геройски
Виктор Цой — суперзвезда. До сих пор: за пару лет про последнего героя советского рока вышло два художественных фильма, его песни пели на митингах в Беларуси, а оставшиеся в живых участники группы «Кино» спустя много лет вновь начали давать концерты. Ровно 30 лет назад, 12 января 1991 года (через 11 месяцев страны, в которой вышел этот альбом, не будет), уже после смерти Цоя вышел последний, безымянный альбом группы «Кино», за лаконичное оформление обложки прозванный «Черным». По просьбе The Village музыкальный критик Олег Соболев объясняет, почему на своем последнем альбоме Цой звучит совсем не как герой.Подробнее
«Растил как маленьких любовниц»: Учителя художественного лицея в Москве обвинили в сексуальном насилии над школьницами
Минимум 15 бывших учениц Московской центральной художественной школы (ранее — МАХЛ) на Крымском Валу заявили о сексуальном насилии, совращении, домогательствах, унижениях и травле со стороны преподавателя Виктора Елизарова. Весной 2021 года девушки отправили в администрацию школы, а затем и в полицию письма, в которых рассказали, как Елизаров не только систематически публично унижал их шутками с сексуальным подтекстом, но и трогал за разные части тела, играл, как он сам говорил, в «Робин Гуда» — оттягивал резинку трусов или застежку лифчика, и открыто склонял учениц к сексу. Это происходило примерно с 2000 по 2014 год. The Village поговорил с бывшими ученицами художественной школы о пережитом опыте и публикует некоторые из писем.Подробнее
«Я год не покупала новую одежду»
Стремление к осознанному потреблению, регулярный разбор гардероба и отказ от перепотребления — заметные тренды последних лет. Все это вылилось в распространившийся в соцсетях челлендж: нужно целый год продержаться без новых вещей. Причем часто участники стараются не покупать именно одежду, но не ограничивают себя, когда им нужны, к примеру, техника и вещи для дома. В прошлом году провести год без новой одежды решила и предпринимательница и создательница сети супермаркетов «Город-сад» Дарья Лисиченко. Мы поговорили с Дарьей о том, тяжело ли было отказаться от шопинга в то время, когда из-за пандемии многие другие развлечения были недоступны, и на что можно потратить сэкономленные деньги.Подробнее
Счастлива благодаря котам: «Я работаю котоняней»
«Я работаю котоняней уже больше четырех лет, и десятки довольных постоянных клиентов смогут вам подтвердить, что я надежная и ответственная человечица, которая безусловно любит и уважает всех котов», — рассказывает о себе петербурженка Ольга Теглева в василеостровской фейсбук-группе. В рабочие обязанности Ольги входит: выезд к коту (хозяева которого уехали, предположим, в отпуск), чистка лотка, кормление, игры (или иное — по желанию клиента). Стандартный тариф: 800 рублей за час. Раньше Ольга работала в бухгалтерии, но счастливой ее сделали только новая профессия и собственные четыре кота: Пукис, Кукис, Мартин и Мартыня. О жизни с ними она рассказывает в инстаграме — терапевтическое чтение, рекомендуем. А художница Светлана Нагаева рисует комикс по мотивам «странного, но забавного ситкома». Мы поговорили с героиней о том, каково жить с четырьмя котами в съемной квартире, какие люди обычно нанимают котоняню и что именно дает Ольге феминизм.Подробнее
Каково это — быть хоардером, жить с хоардером, бороться с хоардером?
Около недели петербургские спасатели и сотрудники коммунальных служб разбирали мусорные завалы в купчинской квартире. Посреди мешков с хламом и тряпьем они нашли тело 70-летнего мужчины, а позже, в дальней комнате, — 65-летней женщины. Ее звали Татьяна Михайлова, и по ночам она приносила в свою квартиру килограммы мусора. История Татьяны из Купчино — типичный пример хоардинга, или патологического накопительства, когда человек компульсивно собирает и хранит огромное количество неиспользуемых вещей или животных. Хоардинг — не девиация, а болезнь. В странах Запада от 2 до 5 % населения — реальные и потенциальные хоардеры. В России статистики нет — как и помощи: ни самим накопителям, ни их соседям, которые нередко страдают от отвратительных запахов, крыс и насекомых. The Village рассказывает три истории о хоардинге в Петербурге. Татьяна, которую погребла гора мусора. Виктория, у которой почти вся семья — с признаками патологического накопительства. Аксинья, мама девочки с муковисцидозом, соседствующая с квартирой, в которой жили 30 кошек. Мы также поговорили с экспертами о том, почему умеренный хоардинг — скорее благо, могла ли блокада Ленинграда сделать накопительство культурно приемлемым и как должна выглядеть профилактика мусорной проблемы.
Монологи людей, у которых давно (или никогда) не было отношений
У людей разная способность влюбляться. Да и вообще в личной сфере, в отличие от профессиональной, сложно что-то спрогнозировать. Поэтому пока одни переходят из отношений в отношения, легко находят новых партнеров в приложениях, другие переживают, что вообще не способны влюбиться. И тем не менее «быть в отношениях» — до сих пор считается обязательным пунктом в наборе состоявшейся персоны. К счастью, сегодня в повестке все чаще возникает разговор о том, что отношения переоценены, а то, какими отношения предлагает нам патриархальная система, они и вовсе вредны. Мы нашли людей, у которых не было отношений вообще или были очень давно, и поговорили об их страхах, болях и ценностях.Подробнее
Как гадания на Таро стали модной феминистской практикой
Гадания на Таро, обсуждение гороскопов и медитация на кристаллы плотно вошли в повседневность. У инстаграм-блога «Ретроградный Меркурий» с наставлениями на каждый день более 200 тысяч подписчиков, а гиперперсонализированный ежедневный гороскоп Co-Star не покидает топ скачиваемых приложений. В литературе магию осваивает журнал «Незнание». По просьбе The Village соосновательница «Незнания» Арина Бойко и соосновательница образовательно-просветительского проекта Fem Talks Катерина Денисова рассказывают, как современная магия помогает справиться с тревожностью, победить патриархат и заработать больше денег.Подробнее
Старейшая чебуречная «Дружба» вновь открылась. Чем это место ценно — объясняют завсегдатаи
В Москве осталось не так много культовых забегаловок с той самой советской атмосферой: высокие столы, заламинированное меню А4, грубоватые работницы с пивной укладкой. Одно из таких мест — работающая с 60-х годов чебуречная «Дружба» на «Сухаревской». За более чем полвека внутри мало что изменилось, разве что чебуреки уже не купить за 16 копеек (теперь они стоят 90 рублей). В заслуженном стоячем кафе ностальгируют постаревшие пионеры, механики и водители автобусов, сюда водят иностранцев — еда здесь совсем не главное, хотя о густом бульоне чебуреков из «Дружбы» говорят до сих пор. Кажется, что такие места существуют вечно, поэтому даже временное закрытие старейшей «Дружбы», которая не справилась в июне с системой QR-кодов, оказалось большой потерей для местных. Сразу после закрытия кафе в группе фанатов «Дружбы» (да, такая есть!) появились десятки комментариев в духе «память на всю жизнь». К счастью, в этот раз пронесло — в понедельник, 19 июля, чебуречная открылась вновь. The Village попросил тех, кто ходит в «Дружбу» годами, поделиться историями об этом месте.Подробнее
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Наш текст о том, как меньше тратить на продукты, взволновал соцсети. Пользователи Twitter решили: раз уж раньше мы писали, где завтракать на Патриарших и провести выходные, помимо Берлина, а сейчас рассказываем про закупки сахара и масла впрок, значит, с российской экономикой все на самом деле плохо. В последнее время россияне действительно сократили свои расходы на продукты до минимума. На покупку овощей и фруктов потребители урезали траты на 30–60 %, на покупку мяса — на 25 %, а за хлебобулочные изделия отдают на 40 % меньше. Редакторы The Village тоже решили начать экономить и перешли на закупку продуктов исключительно в дискаунтерах — магазинах с ценами ниже рыночных. После месяца эксперимента они рассказали о своем опыте, получившейся выгоде и вечерах, когда так хотелось съесть круассан из «Лавки».Подробнее
«ЭпиВакКорона», скорее всего, не работает
«ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» (входит в структуру Роспотребнадзора — органа, который контролирует вакцинацию в стране. — Прим. ред.) — одна из трех зарегистрированных в России вакцин против ковида, применение которой одобрил Минздрав. Она же самая сомнительная: независимые исследования подтвердили, что защитные антитела у привитых не вырабатываются, а обещанных результатов клинических испытаний в авторитетных международных медицинских изданиях так и не вышло. Минздрав утверждает, что вакцина эффективна уже «по факту ее регистрации», а «Вектор» в ответ на претензии предлагает измерять иммунитет собственной тест-системой и патентует новый, модернизированный вариант вакцины. The Village рассказывает, как в стране запугивают медиков и ученых, которые говорят о проблемах новосибирской вакцины, и простыми словами объясняет, почему препарат, которым массово прививают россиян в разгар «третьей волны», скорее всего, не способен защитить от вируса.Подробнее
«У меня БАС — болезнь, из-за которой я могу двигать только глазами»
У Натальи широкая улыбка и оживленные глаза — ее единственный инструмент для взаимодействия с внешним миром. У нее грамотная и вежливая речь — это я понимаю из интервью, которое беру по переписке в почте. Наталья набирает текст, двигая глазами, при помощи специального устройства — айтрекера. Потом мы встречаемся у нее дома для фотосессии. Выясняется, что у Натальи есть голос — электронный и безэмоциональный, как в навигаторе, — это все тот же айтрекер озвучивает ее фразы. Благодаря айтрекеру Наталья смогла найти новую работу, когда у нее пропала речь и отказали руки, сейчас она зарабатывает копирайтингом. The Village публикует историю Натальи, 52-летней учительницы математики из Подмосковья, которая продолжает работать и любить мир, несмотря на диагноз.Подробнее
Восточный без восторга: Почему новый вокзал не нравится пассажирам
Месяц назад городские власти и РЖД открыли Восточный вокзал — десятый по счету и первый появившийся в Москве за последние 100 с лишним лет. Теперь с Восточного отправляются «Ласточки» и «Стрижи», следующие из Москвы в Нижний Новгород и Иваново, и сюда же они приезжают обратно. Через новый вокзал с остановкой идут транзитные поезда из Петербурга и Мурманска на курорты — в Анапу, Адлер, Новороссийск, Кисловодск, а также во Владикавказ, Челябинск, Самару и другие города. Поезда объезжают центр города, поэтому на дорогу уходит меньше времени. Но многие горожане оказались не рады появлению Восточного вокзала: критике пассажиров подверглись неудобное расположение, узкие платформы, плохо проработанная навигация, очереди в кафе и внешний вид здания, хотя кого-то только что открытый вокзал все же порадовал чистотой. Спустя месяц работы мы поехали на Восточный вокзал, чтобы проверить, не потерял ли он лоск новизны и были ли исправлены недочеты.Подробнее
Фотографии: обложка – Виктор Юльев, 1 – Анастасия Лысковец, 2 – Анастасия Пожидаева, 3 – Лида Павлова, 4 – Марина Меркулова