Какой может стать улица Вайнера после реконструкции Екатеринбуржцы выбирают между тремя проектами
Весной начнется реконструкция пешеходной части улицы Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева. А завершиться работы должны к 300-летию Екатеринбурга. Правда, пока неизвестно, ни сколько денег на это выделят, ни то, как именно будет выглядеть историческая улица города после реконструкции.
В начале осени администрация Екатеринбурга опубликовала четыре концепции будущей Вайнера, а горожане смогли проголосовать за части проектов и внести свои предложения. Тогда екатеринбуржцы поделились с нами мнениями о том, что концепции не аутентичные, а также не предусматривают сценарии использования улицы.
К началу зимы три сообщества архитекторов и дизайнеров «Открытый консорциум», бюро «Старт!» и компания «Уралдортехнологии» подготовили свои подробные проекты реконструкции улицы Вайнера. На сайте мэрии можно проголосовать за один из них до 23 декабря.
The Village Екатеринбург показывает все проекты и рассказывает о каждом из них.
Проект «Открытого консорциума»
Независимое сообщество екатеринбургских архитекторов и дизайнеров готовило проект преобразования улицы Вайнера на основе цикла обсуждений с горожанами. В основу предложений архитекторов лег анализ запросов жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей.
По мнению «Открытого консорциума», сейчас у Вайнера есть четыре проблемы: визуальный шум из-за перегруза баннерами, неблагополучные посетители, склад лавочек, который формирует монотонное пространство, а также отсутствие общего вектора развития улицы.
Проектное решение «Открытого консорциума» основано на едином подходе к фасадам всех зданий на Вайнера и четком функциональном зонировании пешеходной улицы. Архитекторы выделили в ней пространство транзита, буферные площадки для озеленения и многофункциональные места отдыха. Разделить зоны поможет мощение: для каждого участка подобрали индивидуальный паттерн.
В начале улицы со стороны проспекта Ленина предлагают установить стелу. Далее вдоль торгового центра «Успенский» создадут зеленые пространства, а у здания с общепитом — прифасадную зону с местами для отдыха.
Проект «Открытого консорциума» также включает в себя прилегающие улицу Попова и переулок Театральный. Команда архитекторов предлагает сделать в Театральном переулке навес, чтобы горожане могли передвигаться в любую погоду, а бизнесы — открыть летники. А на пересечении Вайнера — Попова они собираются установить сцену-подиум для проведения ярмарок, фестивалей и концертов. Причем до Попова, 4, будет создано общее пространство с верандами, где приоритет отдан пешеходам.
Еще одно проектное предложение — построить регулируемый наземный переход на пересечении Вайнера — Малышева, а подземный отдать под коммерцию — например, открыть в нем ресторан или гастробар.
Также команда «Открытого консорциума» предлагает оформить все вывески в едином стиле и открыть исторические фасады, скрытые за баннерами. Еще будет разработан дизайн освещения с мягким теплым светом и разными режимами для мероприятий.
Проект бюро «Старт!»
Свою концепцию архитектурное бюро представило по заказу компании «Малышева, 73», которая владеет ТЦ «Пассаж» и «Гринвич». Согласно этому проекту, улица Вайнера трансформируется в трех направлениях: просвещение посетителей по теме истории города; комфортные условия для жителей улицы; теплые зоны для горожан в холодное время и зеленые в летнее.
Еще разработчики предложили организовать пешеходный каркас улицы, разделив потоки людей на транзитный и пешеходный.
В начале Вайнера на пересечении с проспектом Ленина планируют установить арт-объект в виде сердца, а также подиум-амфитеатр, который станет местом для мероприятий и встреч, а также смотровой площадкой. Между «Пассажем» и «Успенским» может появиться зеленая зона с функцией оазиса — для отдыха от покупок.
Проект бюро «Старт!» также включает в себя прилегающие улицу Попова и переулок Театральный. В последнем может быть организована туристическая зона: вдоль «Пассажа» появятся макеты с историей города, а на противоположной стороне улицы — арт-рынок. А возле перекрестка Вайнера — Попова организуют рекреационную зону в виде зеленой лужайки, а рядом с ней — коммуникационный куб, декорированный стеклом.
Также архитекторы предлагают отказаться от ретро-фонарей и организовать верхний свет по всей длине улицы по аналогии с Никольской в Москве.
Проект «Уралдортехнологии»
Согласно третьему проекту, архитекторы предлагают рассматривать Вайнера как «ленту времени и истории города». Всю улицу от проспекта Ленина до улицы Куйбышева они видят как три зоны, разделенные проходящими поперек Малышева и Радищева. Эти участки будут представлены, как условные фильмы: «Зарождение. Металл и камень», «Становление. Золото и торговля» и «Перспективы. Наука и культура». Таким образом, участок реконструкции от проспекта Ленина до улицы Малышева будет посвящен развитию уральской промышленности.
Согласно проекту «Уралдортехнологии», Вайнера превратится в информационно-насыщенное пространство, где, используя QR-коды, малые формы и знаки, человек может больше узнать о развитии города, его истории и роли людей, повлиявших на развитие Урала.
Архитекторы предлагают полностью поменять плитку на улице, высадить деревья, добавить скамейки и малые архитектурные формы. Например, в начале улицы появятся округлые световые арки, а между «Пассажем» и «Успенским» установят кольцеобразный навес и стелу с подсветкой высотой 4,5 метра. На протяжении улицы установят кубы с подсветкой в виде логотипа Екатеринбурга, чугунные фонари и «умные» опоры для освещения.
Фотографии: обложка, 1-8 — «Открытый консорциум», 9-16 — «Старт!», 17-22 — «Уралдортехнологии»
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