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Город15 декабря 2021

Какой может стать улица Вайнера после реконструкции Екатеринбуржцы выбирают между тремя проектами

Какой может стать улица Вайнера после реконструкции
АвторСоня Глухова

Весной начнется реконструкция пешеходной части улицы Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева. А завершиться работы должны к 300-летию Екатеринбурга. Правда, пока неизвестно, ни сколько денег на это выделят, ни то, как именно будет выглядеть историческая улица города после реконструкции.

В начале осени администрация Екатеринбурга опубликовала четыре концепции будущей Вайнера, а горожане смогли проголосовать за части проектов и внести свои предложения. Тогда екатеринбуржцы поделились с нами мнениями о том, что концепции не аутентичные, а также не предусматривают сценарии использования улицы.

К началу зимы три сообщества архитекторов и дизайнеров «Открытый консорциум», бюро «Старт!» и компания «Уралдортехнологии» подготовили свои подробные проекты реконструкции улицы Вайнера. На сайте мэрии можно проголосовать за один из них до 23 декабря.

The Village Екатеринбург показывает все проекты и рассказывает о каждом из них.

Проект «Открытого консорциума»

Независимое сообщество екатеринбургских архитекторов и дизайнеров готовило проект преобразования улицы Вайнера на основе цикла обсуждений с горожанами. В основу предложений архитекторов лег анализ запросов жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей.

По мнению «Открытого консорциума», сейчас у Вайнера есть четыре проблемы: визуальный шум из-за перегруза баннерами, неблагополучные посетители, склад лавочек, который формирует монотонное пространство, а также отсутствие общего вектора развития улицы.

Проектное решение «Открытого консорциума» основано на едином подходе к фасадам всех зданий на Вайнера и четком функциональном зонировании пешеходной улицы. Архитекторы выделили в ней пространство транзита, буферные площадки для озеленения и многофункциональные места отдыха. Разделить зоны поможет мощение: для каждого участка подобрали индивидуальный паттерн.

В начале улицы со стороны проспекта Ленина предлагают установить стелу. Далее вдоль торгового центра «Успенский» создадут зеленые пространства, а у здания с общепитом — прифасадную зону с местами для отдыха.

Проект «Открытого консорциума» также включает в себя прилегающие улицу Попова и переулок Театральный. Команда архитекторов предлагает сделать в Театральном переулке навес, чтобы горожане могли передвигаться в любую погоду, а бизнесы — открыть летники. А на пересечении Вайнера — Попова они собираются установить сцену-подиум для проведения ярмарок, фестивалей и концертов. Причем до Попова, 4, будет создано общее пространство с верандами, где приоритет отдан пешеходам.

Еще одно проектное предложение — построить регулируемый наземный переход на пересечении Вайнера — Малышева, а подземный отдать под коммерцию — например, открыть в нем ресторан или гастробар.

Также команда «Открытого консорциума» предлагает оформить все вывески в едином стиле и открыть исторические фасады, скрытые за баннерами. Еще будет разработан дизайн освещения с мягким теплым светом и разными режимами для мероприятий.

Проект бюро «Старт!»

Свою концепцию архитектурное бюро представило по заказу компании «Малышева, 73», которая владеет ТЦ «Пассаж» и «Гринвич». Согласно этому проекту, улица Вайнера трансформируется в трех направлениях: просвещение посетителей по теме истории города; комфортные условия для жителей улицы; теплые зоны для горожан в холодное время и зеленые в летнее.

Еще разработчики предложили организовать пешеходный каркас улицы, разделив потоки людей на транзитный и пешеходный.

В начале Вайнера на пересечении с проспектом Ленина планируют установить арт-объект в виде сердца, а также подиум-амфитеатр, который станет местом для мероприятий и встреч, а также смотровой площадкой. Между «Пассажем» и «Успенским» может появиться зеленая зона с функцией оазиса — для отдыха от покупок.

Проект бюро «Старт!» также включает в себя прилегающие улицу Попова и переулок Театральный. В последнем может быть организована туристическая зона: вдоль «Пассажа» появятся макеты с историей города, а на противоположной стороне улицы — арт-рынок. А возле перекрестка Вайнера — Попова организуют рекреационную зону в виде зеленой лужайки, а рядом с ней — коммуникационный куб, декорированный стеклом.

Также архитекторы предлагают отказаться от ретро-фонарей и организовать верхний свет по всей длине улицы по аналогии с Никольской в Москве.

Проект «Уралдортехнологии»

Согласно третьему проекту, архитекторы предлагают рассматривать Вайнера как «ленту времени и истории города». Всю улицу от проспекта Ленина до улицы Куйбышева они видят как три зоны, разделенные проходящими поперек Малышева и Радищева. Эти участки будут представлены, как условные фильмы: «Зарождение. Металл и камень», «Становление. Золото и торговля» и «Перспективы. Наука и культура». Таким образом, участок реконструкции от проспекта Ленина до улицы Малышева будет посвящен развитию уральской промышленности.

Согласно проекту «Уралдортехнологии», Вайнера превратится в информационно-насыщенное пространство, где, используя QR-коды, малые формы и знаки, человек может больше узнать о развитии города, его истории и роли людей, повлиявших на развитие Урала.

Архитекторы предлагают полностью поменять плитку на улице, высадить деревья, добавить скамейки и малые архитектурные формы. Например, в начале улицы появятся округлые световые арки, а между «Пассажем» и «Успенским» установят кольцеобразный навес и стелу с подсветкой высотой 4,5 метра. На протяжении улицы установят кубы с подсветкой в виде логотипа Екатеринбурга, чугунные фонари и «умные» опоры для освещения.

Фотографии: обложка, 1-8 — «Открытый консорциум», 9-16 — «Старт!», 17-22 — «Уралдортехнологии»

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