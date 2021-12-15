Какой может стать улица Вайнера после реконструкции

Весной начнется реконструкция пешеходной части улицы Вайнера от проспекта Ленина до улицы Малышева. А завершиться работы должны к 300-летию Екатеринбурга. Правда, пока неизвестно, ни сколько денег на это выделят, ни то, как именно будет выглядеть историческая улица города после реконструкции.

В начале осени администрация Екатеринбурга опубликовала четыре концепции будущей Вайнера, а горожане смогли проголосовать за части проектов и внести свои предложения. Тогда екатеринбуржцы поделились с нами мнениями о том, что концепции не аутентичные, а также не предусматривают сценарии использования улицы.

К началу зимы три сообщества архитекторов и дизайнеров «Открытый консорциум», бюро «Старт!» и компания «Уралдортехнологии» подготовили свои подробные проекты реконструкции улицы Вайнера. На сайте мэрии можно проголосовать за один из них до 23 декабря.

The Village Екатеринбург показывает все проекты и рассказывает о каждом из них.