Чтобы снизить стоимость реставрационных работ исторических объектов на территории ВВЦ, инвесторам хотят сдавать их в аренду по новой схеме. Те, кто спонсирует реставрацию памятников, смогут платить 1 рубль за квадратный метр в год. Дирекция уже говорит о планах отдать павильон «Космос» под музей современного искусства, сообщает газета «Московский комсомолец».

Футуристическая архитектура павильона подходит для размещения экспонатов современного искусства. Музей хотят сделать аналогом лондонской галереи Тейт Модерн, в которой хранятся предметы искусства начала XX века и современные работы. 

В павильоне «Земледелие» расположится экспозиция Политехнического музея на время его реконструкции. Перевоз экспонатов, в том числе из запасников, должен начаться уже в этом году. Сам Политех закроется на реконструкцию в марте 2013 года.

С 2003 года на ВВЦ действует программа по созданию выставочно-коммерческих центров стран СНГ в бывших национальных павильонах. Страны смогут арендовать здания по рублю, если оплатят реконструкцию. Возможностью уже воспользовались Армения, Беларусь и Молдавия, а на павильон «Азербайджан» претендует как сама республика, так и корпорация «Росатом», которая хочет устроить в здании музей раритетов атомной отрасли.

Сегодня на территории ВВЦ находится 45 памятников федерального значения, из них 27 — выставочные павильоны, ресторан «Золотой колос», три арки и четыре комплекса фонтанов. Общая площадь исторических построек составляет 100 тысяч кв. метров, а износ некоторых оценивают в 95 %. Несмотря на то, что в начале 90-х правительство пообещало полностью взять на себя сохранение памятников, за это время на эти цели из федерального бюджета поступило только 6 миллионов рублей.  

 

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Справка:
Павильон «Космос» был построен в 1939 году по проекту архитекторов В. С. Андреева и И. Г. Таранова, главным проектировщиком выступил М. М. Лимановский, а купол в 1954 году сконструировал Г. Б. Гордон. Павильон несколько раз менял название: с 1956 по 1963 он именовался «Машиностроение», здесь экспонировали лучшие образцы сельскохозяйственной техники. С 1963 года на площадке стали выставлять образцы космической техники, и павильон назвали «Космосом». В 1954-м здание ждала большая реконструкция, у него появился купол и множество надстроек. Космическая экспозиция сохранялась вплоть до 1994 года, затем выставку свернули и на ее месте сделали выставку-продажу эксклюзивных автомобилей. В начале 2000-х авто сменили садовые принадлежности — в знаменитый павильон переехала выставка-ярмарка «Садовод и огород», которая находится здесь по сей день. 
 
Фото: urbansheepsoviet-life