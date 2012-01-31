На ВВЦ хотят открыть аналог лондонской галереи Тейт Модерн После реставрации ВВЦ в павильоне «Космос» могут открыть музей современного искусства.
Чтобы снизить стоимость реставрационных работ исторических объектов на территории ВВЦ, инвесторам хотят сдавать их в аренду по новой схеме. Те, кто спонсирует реставрацию памятников, смогут платить 1 рубль за квадратный метр в год. Дирекция уже говорит о планах отдать павильон «Космос» под музей современного искусства, сообщает газета «Московский комсомолец».
Футуристическая архитектура павильона подходит для размещения экспонатов современного искусства. Музей хотят сделать аналогом лондонской галереи Тейт Модерн, в которой хранятся предметы искусства начала XX века и современные работы.
В павильоне «Земледелие» расположится экспозиция Политехнического музея на время его реконструкции. Перевоз экспонатов, в том числе из запасников, должен начаться уже в этом году. Сам Политех закроется на реконструкцию в марте 2013 года.
С 2003 года на ВВЦ действует программа по созданию выставочно-коммерческих центров стран СНГ в бывших национальных павильонах. Страны смогут арендовать здания по рублю, если оплатят реконструкцию. Возможностью уже воспользовались Армения, Беларусь и Молдавия, а на павильон «Азербайджан» претендует как сама республика, так и корпорация «Росатом», которая хочет устроить в здании музей раритетов атомной отрасли.
Сегодня на территории ВВЦ находится 45 памятников федерального значения, из них 27 — выставочные павильоны, ресторан «Золотой колос», три арки и четыре комплекса фонтанов. Общая площадь исторических построек составляет 100 тысяч кв. метров, а износ некоторых оценивают в 95 %. Несмотря на то, что в начале 90-х правительство пообещало полностью взять на себя сохранение памятников, за это время на эти цели из федерального бюджета поступило только 6 миллионов рублей.
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Комментарии
Музей космонавтики и павильон Космос немного разные по назначению заведения, мне так кажется. Музей он как бы про историю, а павильно Космос или любой другой павильон на ВДНХ были про актуальные достижения. Кроме того, кто вам сказал, что в музее совеременного искусства «павильон Космос» не будет поделок Церетели? Ну и никто не мешает выбрать плошадку, пригласить известного архитектора и построить музей современного искусства, здание которого, по примеру многих городов, будет само по себе произведением этого искусства. Плюс к этому я лично не вижу дифицита соверменного искусства в Москве.
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