Футуристическая архитектура павильона подходит для размещения экспонатов современного искусства. Музей хотят сделать аналогом лондонской галереи Тейт Модерн, в которой хранятся предметы искусства начала XX века и современные работы.

В павильоне «Земледелие» расположится экспозиция Политехнического музея на время его реконструкции. Перевоз экспонатов, в том числе из запасников, должен начаться уже в этом году. Сам Политех закроется на реконструкцию в марте 2013 года.

С 2003 года на ВВЦ действует программа по созданию выставочно-коммерческих центров стран СНГ в бывших национальных павильонах. Страны смогут арендовать здания по рублю, если оплатят реконструкцию. Возможностью уже воспользовались Армения, Беларусь и Молдавия, а на павильон «Азербайджан» претендует как сама республика, так и корпорация «Росатом», которая хочет устроить в здании музей раритетов атомной отрасли.

Сегодня на территории ВВЦ находится 45 памятников федерального значения, из них 27 — выставочные павильоны, ресторан «Золотой колос», три арки и четыре комплекса фонтанов. Общая площадь исторических построек составляет 100 тысяч кв. метров, а износ некоторых оценивают в 95 %. Несмотря на то, что в начале 90-х правительство пообещало полностью взять на себя сохранение памятников, за это время на эти цели из федерального бюджета поступило только 6 миллионов рублей.

