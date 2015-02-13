ГУП «Ленгипроинжпроект» проектирует транспортную развязку на пересечении улиц Димитрова, Орджоникидзе, железнодорожных путей Витебской линии, Витебского проспекта и Белградской улицы. Завершить проектирование планируется в декабре, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В Смольном считают, что проезд по улице Димитрова через железнодорожные пути в сторону улицы Орджоникидзе и обратно позволит обеспечить дополнительную связь Фрунзенского и Московского районов. Кроме того, развязка разгрузит проспект Славы и улицу Типанова.

Развязку начали проектировать после многочисленных обращений жителей и администраций двух районов. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, разработаны планировочные и конструктивные решения.