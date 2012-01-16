Около года назад офис молодого архитектурного бюро переехал из «Лофт Проект Этажи» в мансарду близ площади Тургенева. Студия существует 1,5 года: создает интерьеры квартир, загородных домов, бизнес-центров, проектирует предметы интерьера.

Офис занимает просторную мансарду с окнами во всю стену и выходом на крышу. Используя свой опыт в проектировании интерьеров, ребята с помощью подручных средств и с минимальными затратами создали функциональное рабочее пространство. Раньше здесь жила художница, которая до сих пор периодически заходит в офис поработать. Ей принадлежит старинный сервант﻿, где хранятся чертежи, и картины, которые используют в интерьере. Красный рабочий стол и лампу из пластиковых стаканчиков спроектировали и собрали сами архитекторы. Остальную мебель перевезли из бывшего офиса. От прошлых хозяев помещения остались карнизы, лепные статуи и необработанная кирпичная стена на входе. Неоновые буквы, из которых составлен логотип студии, нашли на помойке.