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Новости18 июня 2019

Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни

РедакторРоман Чернянский

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин признался в интервью Владимиру Познеру, что он обеспокоен возможностью социального взрыва в России из-за падения уровня жизни.

Экс-министр финансов заявил, что сейчас около 12,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности — в основном эта проблема касается семей и детей. «Бедность в России стала позором», — добавил Кудрин, отметив противоречие между уровнем бедности с одной стороны и уровнем ВВП и постоянно растущими зарплатами с другой.

Тем временем в Кремле слова главы Счетной палаты назвали эмоциональными и гипертрофированными.

Формулировки насчет каких-то взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям. То есть в плане наличия проблемы, безусловно, об этом хорошо известно, это никто не скрывает. Но и гипертрофированно ее оценивать считаем неверным

Дмитрий песков, пресс-секретарь президента России

В Кремле подчеркнули, что говорить о росте бедности в России нельзя, несмотря на рост числа людей, у которых сократились доходы.

Источники: ТАСС, «Интерфакс»

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Комментарии

3 комментария
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ДДДуотт Даэнур

За чертой бедности находится не 12,5 млн, а намного больше: у нас определение "бедности" такое, что трындец.

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