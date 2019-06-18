Глава Счетной палаты Алексей Кудрин признался в интервью Владимиру Познеру, что он обеспокоен возможностью социального взрыва в России из-за падения уровня жизни.

Экс-министр финансов заявил, что сейчас около 12,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности — в основном эта проблема касается семей и детей. «Бедность в России стала позором», — добавил Кудрин, отметив противоречие между уровнем бедности с одной стороны и уровнем ВВП и постоянно растущими зарплатами с другой.

Тем временем в Кремле слова главы Счетной палаты назвали эмоциональными и гипертрофированными.

