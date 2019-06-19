МГУ показал лучший с 2005 года результат в рейтинге QS Тем временем Новосибирский университет обогнал СПбГУ
Британская Quacquarelli Symonds опубликовала обновленный рейтинг лучших университетов мира, в который вошли 25 российских вузов — на два меньше, чем в прошлом году.
Российским лидером в очередной раз стал МГУ, который поднялся на шесть строчек до 84-го места. Это лучший результат университета с 2005 года, когда он достиг рекордной 79-й позиции.
Второе место среди отечественных вузов занял Новосибирский государственный университет, сместивший с этой позиции СПбГУ. Новосибирский вуз поднялся с 244-й строчки на 231-ю, а петербургский — с 235-го места только на 234-е.
В общий топ-300 также попали Томский госуниверситет (268-я строчка, рост на девять позиций) и МГТУ имени Баумана (284-я строчка, рост на 15 позиций). За ними следуют еще три столичных вуза — МФТИ, ВШЭ и МИФИ, которые заняли места с 302 по 329. Из них только МИФИ остался на прежней строчке.
В целом свои позиции улучшили более половины российских вузов. Так, Уральский федеральный университет поднялся сразу на 48 строчек и занял 364-е место. Доля иностранных студентов в российских вузах в этом году выросла до 16,76 %.
Первое место в общем рейтинге восьмой год подряд сохраняет за собой Массачусетский технологический институт. Также в тройке остались Стэнфордский и Гарвардский университеты.
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