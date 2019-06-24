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Новости24 июня 2019

Telegram запустил геочаты. В них можно искать людей поблизости (обновлено) Радиус поиска — до 12 километров

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

В обновленной версии Telegram появились геочаты, в которых можно общаться с людьми поблизости. Участвовать в беседе могут пользователи в заданном радиусе от 100 метров до 12 километров. Количество участников геочата не ограничено.

Чтобы создать или вступить в локальную группу, нужно зайти на вкладку «Контакты» и выбрать раздел «Найти людей неподалеку». Там же можно добавить к себе в контакты тех, кто стоит рядом. Также во всех чатах при начале переписки с людьми, чей телефонный номер неизвестен, появилась возможность выбирать, добавить их в контакты или заблокировать.

Кроме того, теперь в Telegram можно передавать права на каналы, а в iOS-версии — выбирать иконку приложения и использовать быстрые команды Siri, чтобы открывать чаты.

19 июня, 13:25

Telegram собирается запустить функцию геочатов, в которых можно общаться с людьми поблизости.

Пользователи смогут создавать собственные геочаты, обозначив их тематику и радиус геолокации — от 100 метров до шести километров. Остальные пользователи в заданном радиусе смогут присоединиться к беседе. Вся история сообщений в геочате будет доступна каждому его участнику.

Скриншоты: Telegram Info

Геочат можно сделать открытым или приватным, к которому пользователи смогут получить доступ только по приглашению. Поблизости можно будет увидеть только тех пользователей, которые зашли в раздел геочатов.

В 2014 году американская компания Open Garden запустила мессенджер FireChat, который позволяет пользователям общаться друг с другом без подключения к интернету в радиусе 60 метров. Рост популярности сервиса отмечался во время протестов в Тайване, Иране и особенно в Гонконге.

Источник: Telegram

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