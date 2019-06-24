Кроме того, теперь в Telegram можно передавать права на каналы, а в iOS-версии — выбирать иконку приложения и использовать быстрые команды Siri, чтобы открывать чаты.

19 июня, 13:25



Telegram собирается запустить функцию геочатов, в которых можно общаться с людьми поблизости.

Пользователи смогут создавать собственные геочаты, обозначив их тематику и радиус геолокации — от 100 метров до шести километров. Остальные пользователи в заданном радиусе смогут присоединиться к беседе. Вся история сообщений в геочате будет доступна каждому его участнику.

Геочат можно сделать открытым или приватным, к которому пользователи смогут получить доступ только по приглашению. Поблизости можно будет увидеть только тех пользователей, которые зашли в раздел геочатов.

В 2014 году американская компания Open Garden запустила мессенджер FireChat, который позволяет пользователям общаться друг с другом без подключения к интернету в радиусе 60 метров. Рост популярности сервиса отмечался во время протестов в Тайване, Иране и особенно в Гонконге.



Источник: Telegram

