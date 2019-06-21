Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию (обновлено) Запрет начнет действовать 8 июля
Обновление: В Ростуризме заявили, что после 8 июля деньги за билеты будут возмещать в полном объеме
Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию. Такое решение приняли на фоне массовых протестов в Тбилиси.
Запрет начнет действовать с 8 июля. Вместе с тем туроператорам и турагентам рекомендовали воздержаться от продажи путевок в Грузию. Президент поручил министерству иностранных дел координировать действия с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян и их возвращением на родину.
Из российских компаний в Грузию летает в том числе «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair.
UPD (22 июня, 13:15): В Ростуризме сообщили, что за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля будут возвращать деньги по тарифам, а после — возмещать стоимость в полном объеме. Часть авиакомпаний («Аэрофлот», «Победа», Red Wings и «Уральские авиалинии») подтвердили, что будут возмещать ущерб по правилу «вынужденного возврата». В S7 прокомментируют возврат билетов 24 июля.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжит летать между Россией и Грузией в обычном режиме, сообщили пресс-службе перевозчика.
UPD (22 июня, 14:29): Ростуризм также заявил, что все туроператоры в России готовы прекратить продажи туров в Грузию.
Ранее российский МИД посоветовал туристам быть осторожными из-за многотысячных протестов в Тбилиси. Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило, что чиновник сел в кресло спикера парламента и обратился к ним на русском языке. На митинге произошли столкновения с полицией — пострадали 240 человек, из которых 80 оказались полицейскими.
Источник: сайт президента России
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