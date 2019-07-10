В ночь на вторник, 25 июня, на Красной площади задержали видеоблогера Руслана Соколовского, который стоял в одиночном пикете с плакатом «Путин лох». Таким образом блогер протестовал против закона о неуважении к власти.

Около 03:00 «ОВД-Инфо» сообщило, что Соколовского отпустили из полиции.



В марте Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. За первое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Весной 2017 года Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условного срока из-за ролика, в котором он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Блогера признали виновным в том числе по статьям за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Позднее с Соколовского сняли судимость по экстремистской 282-й статье из-за ее частичной декриминализации. В целом блогер около полугода провел в СИЗО и еще два месяца под домашним арестом.

Соколовский рассказывал The Village о своем отношении к Екатеринбургу, где он почти лишился свободы.



Источники: «ОВД-Инфо», «МБХ медиа»

