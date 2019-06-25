25 июня, 10:45

В Москве во второй раз задержали мужчину, подозреваемого в серии отравлений прохожих в центре города. Об этом The Village рассказал источник в правоохранительных органах.

Этого же мужчину уже задерживали, но отпустили под подписку о невыезде, после чего нападения возобновились. «Обстоятельства были не совсем ясны, люди не совсем объективно могли донести информацию о том, что с ними произошло, — на тот момент. А сейчас уже разобрались», — объяснил собеседник.



Ранее правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о краже. Если медики найдут в крови пострадавших какие-либо препараты, дело могут переквалифицировать по статье о разбое, добавил источник.



Агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в квартире подозреваемого в Басманном районе провели обыск, во время которого изъяли свертки с белым порошком.

По данным Baza, задержанный — 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, у которого при обыске нашли феназепам и несколько украденных сумок. Имя подозреваемого подтверждает и Mash. Оба телеграм-канала опубликовали фото Сабанова.

Несколько опрошенных The Village потерпевших рассказали, что человек с фото действительно похож на того, кто их отравил, однако с точностью это подтвердить они затруднились.

UPD (13:40): Прокуратура Москвы взяла под контроль дело о серии отравлений в центре города. Районным прокурорам поручили проверить, как правоохранительные органы реагировали на факты отравлений и какие процессуальные решения были приняты по схожим ситуациям.



За последний месяц минимум 24 человека отравили напитком с неизвестным веществом в скверах около Чистых прудов, а также в Яме, парке «Горка» и баре «Зинзивер». Злоумышленник избивал и грабил своих жертв, некоторые из которых впали в кому.

