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Новости26 июня 2019

IKEA планирует запустить сервис аренды мебели в России в 2020 году Также ретейлер намерен открыть еще пять магазинов внутри МКАД

РедакторРоман Чернянский

IКЕА планирует сдавать мебель в аренду в России с 2020 года. Пробная услуга стартовала в этом году на швейцарском рынке.

«Мы находимся на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать, процесс сложный, нужно учесть много факторов. Нужно понять, будем мы это сами осуществлять или в партнерстве с кем-то, пока деталей нет», — отметил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Также шведский ретейлер намерен в ближайшей перспективе открыть еще пять магазинов внутри МКАД. «Это такой глобальный тренд, нам интересно заходить в центры городов. Первый магазин такого формата был открыт около месяца назад в Париже, сейчас второй такой в Москве», — рассказал Эрнтелл.

В то же время IKEA не собирается отказываться от развития классических больших магазинов, а также дизайн-студий.

Первый полноценный магазин IKEA в пределах МКАД откроется для посетителей уже завтра, 27 июня, на двух этажах «Авиапарка». На площади 7 700 квадратных метров представлены все традиционные отделы, а также новый для сети формат кафе.

Весной «Ведомости» писали, что IKEA договаривается о строительстве первой «Меги» в пределах МКАД. Новые торговые комплексы могут появиться на территории завода «Серп и молот» и у «Петровско-Разумовской». Вместе с тем ретейлер рассматривал возможность аренды 5–8 тысяч квадратных метров в ТРЦ «Мозаика» возле метро «Дубровка».

Источник: ТАСС

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Комментарии

1 комментарий
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ЕГЕвгений Геращенко

В статье ошибка – в Швейцарии такой сервис еще не стартовал. По крайней мере, не для частных клиентов. Последнее упоминание в местных изданиях датируется февралем 2019, и в нем говорится только о планах.

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