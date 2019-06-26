IКЕА планирует сдавать мебель в аренду в России с 2020 года. Пробная услуга стартовала в этом году на швейцарском рынке.



«Мы находимся на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать, процесс сложный, нужно учесть много факторов. Нужно понять, будем мы это сами осуществлять или в партнерстве с кем-то, пока деталей нет», — отметил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.



Также шведский ретейлер намерен в ближайшей перспективе открыть еще пять магазинов внутри МКАД. «Это такой глобальный тренд, нам интересно заходить в центры городов. Первый магазин такого формата был открыт около месяца назад в Париже, сейчас второй такой в Москве», — рассказал Эрнтелл.



В то же время IKEA не собирается отказываться от развития классических больших магазинов, а также дизайн-студий.