ИТ-компания «АТОЛ» исследовала, какие ставки на спорт делают россияне в букмекерских конторах.



Средний чек ставки за период с 1 июля 2018 года по 24 июня 2019 года составил 1 848 рублей. Максимальная средняя сумма была показана во время чемпионата мира по футболу — 1 997 рублей. Летом денежные показатели ставок растут, а зимой понижаются. В марте средний размер ставки был 1 772 рубля. В летние месяцы ставка повышается на 6,4 %. При этом 25 % игроков тратят на одну ставку более тысячи рублей.

Традиционно популярны у посетителей букмекерских контор футбол и бокс. Однако на этом перечень видов спорта, на которые принимаются ставки, не ограничивается. Отмечен повышенный интерес к прошедшим в октябре чемпионату мира по волейболу и чемпионату мира по спортивной гимнастике. В марте особое внимание россиян привлекли турниры по биатлону.