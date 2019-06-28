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Новости28 июня 2019

Движение поездов между Петербургом и Москвой задерживается из-за кражи кабеля (обновлено) Задержки коснулись 26 поездов дальнего следования

РедакторРоман Чернянский

Обновлено: Движение электричек ввели в штатный режим

В ночь на пятницу, 28 июня, железнодорожное движение поездов между Санкт-Петербургом и Москвой оказалось нарушено.

По данным Октябрьской железной дороги, задержка движения началась в 02:40. Очевидцы сообщили, что поезда стояли минимум до 05:00, после чего отправились в путь, но до сих пор едут не по расписанию. Всего задержки в 1–2,5 часа коснулись 26 поездов дальнего следования.

Также на 25–50 минут задержали три «Сапсана» из столицы. Кроме того, на участке Москва — Крюково отменили девять электричек. Еще 13 пригородных поездов проследовали с задержкой до одного часа 50 минут.

В ОЖД проблему «Фонтанке» объяснили кражей 1,5 километра кабеля на станции Сходня в Химкинском районе Подмосковья. В результате произошел сбой в работе устройств сигнализации, централизации и блокировки. К 05:40 с Ярославского вокзала привезли новые кабели, и вскоре начались восстановительные работы.

Пассажирам пригородных поездов предложили без доплат пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка». На участке, где произошел сбой, запустили дополнительные автобусы по маршрутам из Клина, Подсолнечной и Крюкова.

UPD (12:56): Работу первого главного пути Октябрьской железной дороги восстановили после сбоя. Второй путь обещают восстановить в ближайшее время. Тем временем число задержанных поездов дальнего следования увеличилось до 43. Движение планируют восстановить в полном объеме после 14:00.

UPD (17:50): Движение по четырем главным путям Октябрьской железной дороги восстановили. Электрички снова ходят в штатном режиме.

Источники: ОЖД, «Фонтанка»

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