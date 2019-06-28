Обновлено: Движение электричек ввели в штатный режим



В ночь на пятницу, 28 июня, железнодорожное движение поездов между Санкт-Петербургом и Москвой оказалось нарушено.



По данным Октябрьской железной дороги, задержка движения началась в 02:40. Очевидцы сообщили, что поезда стояли минимум до 05:00, после чего отправились в путь, но до сих пор едут не по расписанию. Всего задержки в 1–2,5 часа коснулись 26 поездов дальнего следования.

Также на 25–50 минут задержали три «Сапсана» из столицы. Кроме того, на участке Москва — Крюково отменили девять электричек. Еще 13 пригородных поездов проследовали с задержкой до одного часа 50 минут.

