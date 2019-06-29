Япония упростит визовый режим для российских студентов и бизнесменов Визы станет проще получать учащимся 465 российских вузов
Япония планирует с сентября смягчить визовый режим для российских бизнесменов и студентов. Об этом сообщил премьер страны Синдзо Абэ по итогам переговоров в Осаке на саммите G20.
Упрощенный визовый режим будет действовать для учащихся 465 российских вузов. Такая мера позволит расширить контакты между молодежью двух стран, уверен премьер. В целом нововведение будет способствовать дальнейшему развитию российско-японских отношений, добавил Абэ.
Какие конкретно изменения визового режима введет Япония, пока неизвестно. Сейчас визу можно оформить бесплатно в течение недели, предоставив стандартный пакет документов. В середине февраля японские издания писали со ссылкой на источники, что правительство страны обсуждает отмену для россиян краткосрочных виз на срок до 90 дней.
В 2017 году власти Японии смягчили визовый режим для россиян, отменив необходимость гарантийного письма от японской стороны при самостоятельной организации поездки. После этого число туристов из России выросло на 40,8 % по сравнению с предыдущим годом.
Источник: сайт президента России
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