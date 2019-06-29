Япония планирует с сентября смягчить визовый режим для российских бизнесменов и студентов. Об этом сообщил премьер страны Синдзо Абэ по итогам переговоров в Осаке на саммите G20.

Упрощенный визовый режим будет действовать для учащихся 465 российских вузов. Такая мера позволит расширить контакты между молодежью двух стран, уверен премьер. В целом нововведение будет способствовать дальнейшему развитию российско-японских отношений, добавил Абэ.

Какие конкретно изменения визового режима введет Япония, пока неизвестно. Сейчас визу можно оформить бесплатно в течение недели, предоставив стандартный пакет документов. В середине февраля японские издания писали со ссылкой на источники, что правительство страны обсуждает отмену для россиян краткосрочных виз на срок до 90 дней.

