3 июля, 23:00 — 7 июля, 23:30

Вспольный переулок от Гранатного до Спиридоновки



4 июля, 23:00 — 8 июля, 23:30

Богословский переулок от Тверского бульвара до Большого Палашевского переулка

Большой Палашевский переулок от Малого Палашевского до Большого Козихинского



9 июля, 23:00 — 15 июля, 23:30

Благовещенский переулок от Тверской улицы до Ермолаевского переулка



16 июля, 23:00 — 19 июля, 23:30

Ермолаевский переулок от Благовещенского до Малой Бронной улицы

19 июля, 23:30 — 22 июля, 23:30

Ермолаевский переулок от Малой Бронной улицы до Малого Патриаршего



22 июля, 23:30 — 26 июля, 23:30

Ермолаевский переулок от Малого Патриаршего до Спиридоновки



26 июля, 23:30 — 30 июля, 22:30

Больший Козихинский переулок от Большой Бронной улицы до Большого Палашевского



30 июля, 23:30 — 2 августа, 23:30

Больший Козихинский переулок от Большого Палашевского до Малого Козихинского

2 августа, 23:30 — 5 августа, 23:30

Больший Козихинский переулок от Малого Козихинского до Ермолаевского



В районе Патриарших с конца апреля обновляют переулки, расширяя тротуары и оформляя их гранитной плиткой. При этом власти обещали, что перекрытий из-за благоустройства здесь не будет. Завершить работы планируют в сентябре.



Кроме того, ночью в воскресенье, 30 июня, поэтапно перекроют несколько улиц для проведения «Велоночи». Ограничения стартуют в 00:20 с Садового кольца от Зубовского бульвара до разворота в районе Нового Арбата, а также Проточного переулка, Смоленской и Краснопресненской набережных.



Затем будут постепенно перекрывать улицы 1905 года и Сергея Макеева, Ходынскую улицу, Пресненский и Грузинский Вал, площадь Тверская Застава, 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую, Благовещенский и Ермолаевский переулки, аллею Архитектора Шехтеля и Большую Садовую.

С 02:02 движение начнут поэтапно ограничивать от Большой Садовой до Мясницкой улицы, после чего перекроют Лубянскую, Новую и Старую площади. С 03:22 ограничения затронут Китайгородский проезд, набережные от Москворецкой до Пречистенской, Соймоновский проезд и площадь Пречистенские Ворота. Наконец, последней с 03:47 до 04:00 перекроют Остоженку.

Ранее стало известно, что на благоустройство территории у Патриарших прудов выделили 559 миллионов рублей.

Какие еще улицы перекопают в этом году, можно посмотреть здесь.

Источник: пресс-служба департамента транспорта

