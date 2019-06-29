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Новости29 июня 2019

Движение в районе Патриарших прудов ограничат до августа Ранее власти обещали обойтись без помех для транспорта

РедакторРоман Чернянский

Обновлено: В департаменте транспорта сообщили, что перекрывать улицы ради «Велоночи» не будут. «Ранее размещенная информация о закрытии движения в центре более не актуальна», — заявили в ведомстве.

С 30 июня по 5 августа в районе Патриарших прудов будут поэтапно перекрывать движение транспорта для благоустройства территории.

Период

Область перекрытий

30 июня, 23:00 — 2 июля, 23:30

Вспольный переулок от Малой Никитской улицы до Гранатного переулка

3 июля, 23:00 — 7 июля, 23:30

Вспольный переулок от Гранатного до Спиридоновки

4 июля, 23:00 — 8 июля, 23:30

Богословский переулок от Тверского бульвара до Большого Палашевского переулка

Большой Палашевский переулок от Малого Палашевского до Большого Козихинского

9 июля, 23:00 — 15 июля, 23:30

Благовещенский переулок от Тверской улицы до Ермолаевского переулка

16 июля, 23:00 — 19 июля, 23:30

Ермолаевский переулок от Благовещенского до Малой Бронной улицы

19 июля, 23:30 — 22 июля, 23:30

Ермолаевский переулок от Малой Бронной улицы до Малого Патриаршего

22 июля, 23:30 — 26 июля, 23:30

Ермолаевский переулок от Малого Патриаршего до Спиридоновки

26 июля, 23:30 — 30 июля, 22:30

Больший Козихинский переулок от Большой Бронной улицы до Большого Палашевского

30 июля, 23:30 — 2 августа, 23:30

Больший Козихинский переулок от Большого Палашевского до Малого Козихинского

2 августа, 23:30 — 5 августа, 23:30

Больший Козихинский переулок от Малого Козихинского до Ермолаевского

В районе Патриарших с конца апреля обновляют переулки, расширяя тротуары и оформляя их гранитной плиткой. При этом власти обещали, что перекрытий из-за благоустройства здесь не будет. Завершить работы планируют в сентябре.

Кроме того, ночью в воскресенье, 30 июня, поэтапно перекроют несколько улиц для проведения «Велоночи». Ограничения стартуют в 00:20 с Садового кольца от Зубовского бульвара до разворота в районе Нового Арбата, а также Проточного переулка, Смоленской и Краснопресненской набережных.

Затем будут постепенно перекрывать улицы 1905 года и Сергея Макеева, Ходынскую улицу, Пресненский и Грузинский Вал, площадь Тверская Застава, 1-ю Тверскую-Ямскую и Тверскую, Благовещенский и Ермолаевский переулки, аллею Архитектора Шехтеля и Большую Садовую.

С 02:02 движение начнут поэтапно ограничивать от Большой Садовой до Мясницкой улицы, после чего перекроют Лубянскую, Новую и Старую площади. С 03:22 ограничения затронут Китайгородский проезд, набережные от Москворецкой до Пречистенской, Соймоновский проезд и площадь Пречистенские Ворота. Наконец, последней с 03:47 до 04:00 перекроют Остоженку.

Ранее стало известно, что на благоустройство территории у Патриарших прудов выделили 559 миллионов рублей.

Какие еще улицы перекопают в этом году, можно посмотреть здесь.

Источник: пресс-служба департамента транспорта

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