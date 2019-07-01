С 1 июля в Москве изменятся тарифы на часть коммунальных услуг — в среднем подорожание составит 2,4 %.



Для жителей старой Москвы холодная вода станет на 4,6 % дороже (40,48 рубля за кубометр), водоотведение — на 3,9 % (29,57 рубля), горячая вода — на 3,4 % (198,19 рубля), отопление — на 3 % (2 389,72 рубля за гигакалорию), а газ — на 1,3 % (6,83 рубля за кубометр).

Цена на электричество вырастет не для всех горожан. На территории старой Москвы стоимость киловатт-часа энергии в домах с газовыми плитами: