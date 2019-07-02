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Новости2 июля 2019

Автора «Протестного МГУ» оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в марше в поддержку Голунова Накануне по той же статье арестовали Навального

РедакторРоман Чернянский

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Активиста «бессрочного протеста», задержанного на марше 12 июня, признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Судья отклонил практически все ходатайства защитников Ирины Яценко и Олега Еланчика, но решил посмотреть видео свидетелей задержания, упомянутое в протоколе в качестве оперативной съемки.

Накануне по этой же статье за участие в марше арестовали на десять суток Алексея Навального, а до него — сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова (на девять суток).

The Village вел прямую трансляцию с несанкционированной акции 12 июня, на которой задержали более 540 человек.

Источник: «Протестный МГУ»

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