Накануне по этой же статье за участие в марше арестовали на десять суток Алексея Навального, а до него — сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова (на девять суток).

The Village вел прямую трансляцию с несанкционированной акции 12 июня, на которой задержали более 540 человек.



Источник: «Протестный МГУ»

