Новости2 июля 2019
В работе автоматов по продаже билетов в метро произошел сбой (обновлено) Пассажиров просят обращаться в кассы
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. Пассажиров просят обращаться в кассы или пополнять проездные онлайн.
Это уже второй масштабный сбой работы системы за последний месяц. Так, автоматы по продаже билетов не работали 13 июня.
Аналогичные проблемы наблюдаются на Киевском вокзале, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
UPD (12:30): В пресс-службе подземки сообщили о восстановлении работы системы.
Share
0
Читайте также:
«Я неделю носил маску на улице и в метро»Как полиция, продавцы и прохожие реагировали на маску против распознавания лиц
«Я неделю носил маску на улице и в метро» Как полиция, продавцы и прохожие реагировали на маску против распознавания лиц
Как выглядят станции метро, которые открыли в июнеИсследуем Некрасовскую и Сокольническую линии
Как выглядят станции метро, которые открыли в июне Исследуем Некрасовскую и Сокольническую линии
«Я неделю носил маску на улице и в метро»Как полиция, продавцы и прохожие реагировали на маску против распознавания лиц
Комментарии
Тэги
Места
Бренды
Прочее