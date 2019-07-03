МВД отстранило от должности полковника Андрея Щирова. Он руководил задержанием Голунова Ранее журналисты нашли у начальника антинаркотического отдела полиции по ЗАО многомиллионную недвижимость
Продолжение: СКР завел уголовное дело на полицейских, участвовавших в задержании Голунова
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова отстранили от должности на время проверки по делу журналиста Ивана Голунова.
В конце июня источники «РБК» уже рассказывали об отстранении Щирова, чьи подчиненные задерживали Голунова. Теперь эту информацию официально подтвердили в столичном главке МВД.
Ранее министерство нашло нарушения в работе полицейских УВД по ЗАО, проводивших задержание корреспондента «Медузы», однако суть этих нарушений пока неизвестна. Сейчас дело, обвиняемым по которому проходил Голунов, находится на рассмотрении Следственного комитета.
Тем временем УВД по ЗАО начало поиск сотрудников сразу на 15 должностей — столько не ищет ни один из других московских отделов полиции, заметили «Открытые медиа». О массовых увольнениях в полиции по ЗАО говорят еще с середины июня, хотя представители МВД это отрицали.
Из-за дела Голунова, которого обвиняли в намерении продать наркотики, уже уволили главу УВД по ЗАО генерал-майора Андрея Пучкова. По данным «РБК», в конце июня в отставку также подал замглавы отдела Игорь Петухов.
Ранее журналисты нашли у полковника Щирова многомиллионную недвижимость, которая никак не сходится с официальным жалованием полицейского, и связали его с наркомафией. The Village подробно рассказывал, что еще нужно знать об УВД по ЗАО, ставшем в твиттере мемом.
Источник: «Интерфакс»
Комментарии
Тэги
Люди
Места
Прочее