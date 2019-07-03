Продолжение: СКР завел уголовное дело на полицейских, участвовавших в задержании Голунова



Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова отстранили от должности на время проверки по делу журналиста Ивана Голунова.

В конце июня источники «РБК» уже рассказывали об отстранении Щирова, чьи подчиненные задерживали Голунова. Теперь эту информацию официально подтвердили в столичном главке МВД.



Ранее министерство нашло нарушения в работе полицейских УВД по ЗАО, проводивших задержание корреспондента «Медузы», однако суть этих нарушений пока неизвестна. Сейчас дело, обвиняемым по которому проходил Голунов, находится на рассмотрении Следственного комитета.