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Новости3 июля 2019

Мосгоризбирком осудил петицию с просьбой не мешать независимым кандидатам в Мосгордуму Ведомство посчитало ее давлением на избирательные комиссии

РедакторРоман Чернянский

Мосгоризбирком раскритиковал петицию с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Перед избирательными комиссиями все кандидаты равны. Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы», — заявили в ведомстве.

Петицию опубликовали на Change.org накануне, 2 июля. В ней чиновников просят отказаться от использования административных рычагов, позволяющих не допустить независимых кандидатов до выборов. В частности, авторы петиции отметили возможность произвола со стороны избирательных комиссий, которые могут «забраковать настоящие подписи [за кандидата] по формальным признакам».

Петицию подписали известные деятели культуры и науки, среди них писатели Людмила Улицкая и Лев Рубинштейн, музыкальный критик Артемий Троицкий, режиссер Алексей Красовский, актер Алексей Серебряков, биолог Михаил Гельфанд, а также основатель «Вымпелкома» и премии «Просветитель» Дмитрий Зимин. На момент публикации новости петиция собрала почти 5 тысяч подписей.

В Центризбиркоме в ответ на просьбу заявили, что не получали жалоб на недопуск кандидатов к выборам в Мосгордуму. После этого сторонники Алексея Навального опубликовали открытое обращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой с требованием проконтролировать проверку собранных подписей со стороны Мосгоризбиркома.

«Если не будет предпринято экстраординарных мер, то настоящие кандидаты, собравшие подписи настоящих избирателей, не будут допущены на выборы. Их подписи будут объявлены недостоверными, поддельными, выполненными с нарушениями», — подчеркнули оппозиционеры.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, а сбор подписей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 5 тысяч подписей.

Источник: «Интерфакс»

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