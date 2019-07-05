27 января, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости5 июля 2019

В Москве установили новые контейнеры для сбора книг Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»

РедакторРоман Чернянский

Проект «Хорошая история» установил в Москве новые контейнеры для сбора книг.

Пилотный контейнер появился зимой на «Хлебозаводе». Еще два поставили в корнере PizzaRim на гастрономической улице Streat и на «Экомаркете» в Конькове.

Собранные книги доставляют в сельские библиотеки Русского севера, продают через собственный онлайн-магазин по более низким ценам или отправляют на переработку.

До конца лета команда «Хорошей истории» планирует установить еще два контейнера в саду имени Баумана и «Эрмитаже».

Ранее «Хорошая история» уже сотрудничала в Санкт-Петербурге с сетью благотворительных магазинов «Спасибо!»

Источник: представители «Хорошей истории»

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Передаривать ненужные подарки
Передаривать ненужные подаркиИ здесь не обойтись без осознанности
13
Передаривать ненужные подарки

Передаривать ненужные подарки И здесь не обойтись без осознанности

На что живет семья осознанных потребителей
На что живет семья осознанных потребителейОбщие деньги, скромная свадьба, отказ от покупки новой одежды и игрушек для ребенка
115
На что живет семья осознанных потребителей

На что живет семья осознанных потребителей Общие деньги, скромная свадьба, отказ от покупки новой одежды и игрушек для ребенка

«Петербург. Где мы живем»
«Петербург. Где мы живем»Книга с лучшими материалами рубрики «Где ты живешь. Петербург»
2
«Петербург. Где мы живем»

«Петербург. Где мы живем» Книга с лучшими материалами рубрики «Где ты живешь. Петербург»

«Дом без отходов»: Как правильно ходить в ресторан
«Дом без отходов»: Как правильно ходить в ресторанЧтобы не причинять ущерба окружающей среде
10
«Дом без отходов»: Как правильно ходить в ресторан

«Дом без отходов»: Как правильно ходить в ресторан Чтобы не причинять ущерба окружающей среде

Комментарии

0 комментариев
Комментировать

Тэги

Сюжет

Места

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Самые интересные события грядущей недели

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Первая полоса

Самые интересные события грядущей недели
Самые интересные события грядущей неделиКинопоказы, выставки, лекции и концерты
1
Самые интересные события грядущей недели

Самые интересные события грядущей недели Кинопоказы, выставки, лекции и концерты

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
0
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?
Какие новые способы увольнения появились сейчас?Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте
0
Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Какие новые способы увольнения появились сейчас? Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова
0
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
0
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
0
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
1
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчасОт дизайнерской одежды до пельменей
2
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас От дизайнерской одежды до пельменей

Как приготовить рамен
Как приготовить раменГлавное блюдо японской кухни
0
Как приготовить рамен

Как приготовить рамен Главное блюдо японской кухни

Как начать вести совместный бюджет
Как начать вести совместный бюджетМожно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы
1
Как начать вести совместный бюджет

Как начать вести совместный бюджет Можно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы

Что смотреть в главных московских музеях
Что смотреть в главных московских музеяхОткрывшихся после локдауна
0
Что смотреть в главных московских музеях

Что смотреть в главных московских музеях Открывшихся после локдауна

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортажThe Village собрал самые яркие кадры акции в столице
1
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж The Village собрал самые яркие кадры акции в столице

Митинги в поддержку Алексея Навального
Митинги в поддержку Алексея НавальногоКак люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера
1
Митинги в поддержку Алексея Навального

Митинги в поддержку Алексея Навального Как люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодняТотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных
2
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня Тотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализмЧто читать, слушать и смотреть на этой неделе
0
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм Что читать, слушать и смотреть на этой неделе

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО
0
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
0
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
0
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета
Как готовят блюда для кулинарии супермаркетаОт проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине
0
Как готовят блюда для кулинарии супермаркета

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
0
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Подпишитесь на рассылку