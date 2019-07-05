Проект «Хорошая история» установил в Москве новые контейнеры для сбора книг.

Пилотный контейнер появился зимой на «Хлебозаводе». Еще два поставили в корнере PizzaRim на гастрономической улице Streat и на «Экомаркете» в Конькове.

Собранные книги доставляют в сельские библиотеки Русского севера, продают через собственный онлайн-магазин по более низким ценам или отправляют на переработку.