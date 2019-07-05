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Новости5 июля 2019

Где жители больших городов испытывают наибольший стресс? Отвечает вице-президент «Сколково» Кирилл Каем

РедакторРоман Чернянский

Фонд «Сколково» выяснил в ходе опросов, где жители больших городов испытывают максимальный психологический дискомфорт. Результатами исследования поделился вице-президент по инновациям фонда Кирилл Каем.

По его словам, наибольший дискомфорт горожане испытывают в общественном транспорте. «На удивление, достаточно большой процент людей испытывают стресс дома. Наверное, здесь вопрос не только урбанистики, но и личных каких-то вещей», — добавил Каем.

Далее по уровню дискомфорта, по данным «Сколково», следуют магазины, торговые центры, госучреждения и улицы. Для снижения уровня стресса в больших городах стоит создавать больше зеленых зон, защищающих от шума, добавил вице-президент фонда.

Источник: ТАСС

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Комментарии

8 комментариев
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Ccorovaneer

Насчет машин согласен полностью, но вот уж что, а транспорт в Москве и Петербурге в плане комфорта не хуже, а то и лучше, чем во многих европейских городах.

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