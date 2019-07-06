В «Яме» за вечер задержали 14 человек (обновлено) На Хохловскую площадь вновь приехала полиция и «Лев против»
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Вчера вечером, 5 июля, в «Яме» задержали 14 человек. Полицейские забирали тех, кто распивал алкоголь, однако «МБХ медиа» отметило, что среди задержанных были посетители, которые ничего не пили при полиции и активистах.
Обновлено (5 июля, 22:15)
В «Яме» задержаны как минимум семь человек, передает «МБХ медиа». Среди них участник проекта «Росдержава» Максим Кондратьев. Активисты «Лев против», которые снова пришли на площадь, указывают полицейским, кого уводить в автозак.
5 июля, 20:00
На Хохловскую площадь после открытия «Ямы» вновь приехала полиция. Одного человека задержали за алкоголь, об этом он рассказал The Village.
Полиция грозила задержанному статьей за неподчинение из-за того, что он отказался доставать бутылку из бумажного пакета. Молодого человека повезли в ОВД по Басманному району.
На протяжении всего июня в «Яме» происходили стычки отдыхающих с активистами проекта «Лев против», выступающих против курения и распития алкоголя в общественных местах. С 7 июня активисты стали приходить на Хохловскую площадь с полицией, которая по их указанию задерживала людей. Создатели «Ямы» рассказывали The Village о драке со «Львом против».
В конце июня «Яму» огородили заборами, чтобы провести там ремонт. Пространство открыли спустя неделю.
Комментарии
Чтобы спасти Яму, ее надо засыпать, лол.
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