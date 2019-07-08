Эксперты сравнили жизнь в Москве и других мегаполисах мира PwC оценили, как изменилась российская столица за пять лет
Консалтинговая компания PwC подготовила отчет о качестве жизни в Москве в сравнении с 11 мегаполисами мира.
Аналитики оценили, как в Москве и других городах с 2014 по 2018 год изменились
Жилье и аренда офисов
При этом Москва входит в пятерку городов с самой доступной арендой офисов — средняя ставка годовой аренды в российской столице составляет 454 доллара за квадратный метр. Из-за девальвации рубля среднегодовое снижение ставки за последние пять лет составило 18 %. Больше всего за аренду офиса придется заплатить в Лондоне (1,5 тысячи долларов за квадратный метр в год), меньше всего — в Сан-Паулу (284 доллара за квадратный метр в год).
Транспорт
Вместе с тем Москва занимает третье место по плотности сети и станций метро, а у
Благоустройство
Около 90 % жителей Москвы имеют в шаговой доступности парки и другие зоны для отдыха, что обеспечивает городу место в топ-3 по данному показателю.
По числу бесплатных точек доступа Wi-Fi Москва вошла в тройку лидеров (7,3 тысячи), а по числу городских камер видеонаблюдения — в пятерку (168 тысяч). Больше всего точек бесплатного интернета — в Сингапуре и Сеуле (20 тысяч и 8,7 тысячи соответственно). В тройку по оснащению камерами попали Лондон, Пекин и Шанхай — там установлено 500 тысяч, 430 тысяч и 200 тысяч устройств видеонаблюдения соответственно.
Другие показатели
Российская столица оказалась второй по экономичности потребления холодной воды на человека — 133 литра в день. Меньше используют только жители Берлина (117 литров). Лидером по расходам воды стал Нью-Йорк, где тарифы на воду сравнимы с московскими и отличаются всего на полцента за 200 литров ежедневного потребления.
Население Москвы, по официальным данным, составляет 12,5 миллиона человек. Самый малонаселенный город в исследовании — Берлин (3,6 миллиона человек), а наиболее густонаселенный — Шанхай (26,1 миллиона человек).
Источник: пресс-служба PwC
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