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Новости9 июля 2019

Россиянка покинула страну из-за сталкера и выиграла дело в ЕСПЧ. Полиция отказывала ей в помощи В Страсбурге вынесли первое постановление против России по делу о домашнем насилии и дискриминации женщин

РедакторРоман Чернянский

Европейский суд по правам человека присудил 20 тысяч евро россиянке Валерии Володиной — девушка была вынуждена сменить имя и покинуть страну из-за преследований и побоев со стороны бывшего молодого человека и бездействия полиции.

В начале 2016 года Володина впервые обратилась в полицию с заявлением об избиении, однако дело возбудили лишь спустя два года. После того как девушка ушла от партнера, он начал выслеживать ее и просил вернуться, а затем перешел к угрозам.

Суд признал российские власти виновными в нарушении запрета на жестокое обращение и дискриминацию. Это первое решение ЕСПЧ, связанное с бытовым насилием в России, рассказали в фонде «Правовая инициатива», адвокаты которого представляли Володину.

В Страсбурге отметили нежелание российских властей признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия в России, что подтверждает, в частности, отсутствие какой-либо формы запретительных или охранных ордеров. «Долгие годы, допуская в обществе ситуацию, способствующую семейному насилию, российские власти не смогли создать условия для обеспечения реального гендерного равенства, которое позволило бы женщинам жить без страха жестокого обращения или посягательств на их физическую неприкосновенность», — подчеркнули в ЕСПЧ.

Об истории Валерии Володиной подробно рассказывала «Медиазона».

В 2018 году в России зарегистрировали более тысячи преступлений по статье о домашнем насилии, большинство из них — в отношении женщин (86,5 %) и несовершеннолетних (19,4 %).

Источники: ЕСПЧ, пресс-служба фонда «Правовая инициатива»

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