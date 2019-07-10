Муниципальные депутаты вышли с пикетами к избиркому, требуя пустить оппозицию на выборы в Мосгордуму В акции приняли участие Илья Азар, Елена Филина и Анна Шапошникова
Независимые муниципальные депутаты Москвы вышли на одиночные пикеты к городской избирательной комиссии с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции в Мосгордуму.
Депутат района Хамовники Илья Азар заявил, что у москвичей должен быть реальный выбор, а не «обычные российские „выборы“ между административным и несколькими техническими кандидатами».
В пикетах также приняли участие Елена Филина (проспект Вернадского) и Анна Шапошникова (Южное Тушино). Организатор акции — глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.
Ранее сторонники Навального потребовали от ЦИК проконтролировать проверку собранных подписей. По словам оппозиционеров, Мосгоризбирком может объявить подписи нежелательных кандидатов поддельными или выполненными с нарушениями.
Единый день голосования состоится 8 сентября.
Источник: Activatica
Комментарии
Даже жаль смотреть на одиноко стоящих людей, насколько же москвичам насрать на свое будущее
Тэги
Событие
Прочее