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Новости13 июля 2019

ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара (обновлено) Ущерб от возгорания оценивают в 150 миллионов рублей

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

Северная ТЭЦ, обеспечивающая теплом и электричеством жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ, восстановила подачу энергии после пожара.

«Станция работает в обычном режиме и несет электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком», — сообщили в «Мосэнерго». В компании ожидают полного восстановления системы газоснабжения станции и ввода второй линии газопровода.

Обновлено (11 июля, 16:45)

Пожар на Северной ТЭЦ и в окружающих ее зданиях полностью потушили. Площадь возгорания достигла 1,4 тысячи квадратных метров.

Пожар привел к перебоям с электричеством в Мытищах. На решение проблемы, которая могла произойти из-за тушения огня, выделили 30–45 минут, рассказали в министерстве энергетики.

В ведомстве подчеркнули, что ТЭЦ скоро заработает в обычном режиме: все основное оборудование исправно, остается только решить вопрос с газопроводом, с которого, предположительно, и началось возгорание.

11 июля, 11:31

В Подмосковье в районе Мытищ загорелась Северная ТЭЦ, сообщают «Говорит Москва» и ТАСС.

Причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать взрыв, рассказал источник ТАСС в экстренных службах. На территории ТЭЦ виден столб огня высотой 50 метров, к месту пожара стянуты силы МЧС.

По словам собеседника агентства, сведений о пострадавших не поступало.

Позднее в МЧС подтвердили, что на территории ТЭЦ горит газовая станция высокого давления. При этом существует угроза распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития, добавил источник ТАСС.

UPD (12:10): Из-за пожара перекрыли Осташковское шоссе в сторону области. «РИА Новости» сообщают о восьми пострадавших. К месту пожара уже выехал пожарный поезд, также МЧС приготовило авиацию.

UPD (12:25): Жители Мытищ рассказали об отключении света и горячей воды в домах. При этом в пресс-службе Минэнерго заявили, что пожар на ТЭЦ не вызвал отключения электричества. В случае необходимости всех потребителей переведут на резервную схему электроснабжения, подчеркнули в министерстве.

UPD (13:45): Осташковское шоссе вновь открыли для движения. Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ выросло до 12 человек, один из них госпитализирован, сообщили в МЧС.

UPD (15:55): В результате пожара на ТЭЦ погибла охранница, не успевшая выбраться из огня. Еще 13 человек пострадали. Ущерб оценили в 150 миллионов рублей.

После изначальной информации о пожаре на станции высокого давления Минэнерго сообщило о возгорании цистерны с маслом, а позднее власти заявили, что загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ. По данным источника «РБК», близкого к «Газпрому», причиной пожара стали несанкционированные буровые работы в периметре газопровода.

Возгорание на самом газопроводе уже потушили, но огонь перешел на несколько расположенных рядом зданий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.

Северную ТЭЦ в деревне Челобитьево ввели в эксплуатацию в 1992 году. Станция обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. Основное топливо, используемое на ТЭЦ, — природный газ.

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