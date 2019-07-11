К 2050 году средняя годовая температура в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти примерно на 3 градуса в результате глобального потепления, следует из исследования Crowther Lab, созданной при Швейцарской высшей технической школе Цюриха.



В российской столице самый жаркий месяц может стать на 5,5 градуса теплее, а в целом климат Москвы будет сравним с современным Детройтом. В Петербурге аналогичный прирост температуры может достигнуть 6,1 градуса, а в течение года город будет климатически напоминать столицу Болгарии Софию.



В целом ученые смоделировали возможные погодные изменения в 520 крупных городах мира. Так, Самара через три десятилетия станет похожа по своему климату на Бухарест, а Ростов-на-Дону — на македонский Скопье.