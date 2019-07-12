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Новости12 июля 2019

100 муниципальных депутатов потребовали зарегистрировать оппозиционеров на выборах в Мосгордуму По мнению авторов обращения в ЦИК, столичные власти повсеместно и массово нарушают закон

РедакторРоман Чернянский

В Москве 100 муниципальных депутатов направили в городскую и Центральную избирательные комиссии требование зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Текст обращения опубликовал депутат района Хамовники Илья Азар.

Авторы обращения рассказали о поступающей информации о грубых и многочисленных нарушениях со стороны окружных избиркомов. По данным мундепов, столичные власти отбраковывают достоверные подписи за оппозиционеров по надуманным причинам, а вместе с тем не позволяют независимым кандидатам проверять подписи, поданные в поддержку конкурентов.

Как говорится в обращении, часть подписей за провластных кандидатов сфальсифицировали либо собрали с использованием административного ресурса. По мнению муниципальных депутатов, подписной барьер необходимо радикально снизить или вовсе отменить.

«Если требования москвичей будут проигнорированы, то выборы будут дискредитированы. Произойдет нарушение избирательных прав более чем 150 тысяч москвичей, которые не просто поставили свои подписи, но и коллективно оплатили процесс сбора подписей, считая по-настоящему важным видеть в бюллетене 8 сентября кандидатов, которым они доверяют. В этом случае выборы можно считать сфальсифицированными еще до начала избирательной кампании», — подчеркнули авторы обращения.

В среду оппозиционер Илья Яшин выступил перед собравшимися у входа в управу Красносельского района и, стоя на крыше автомобиля, потребовал допустить его до выборов. Ранее у политика нашли 734 подозрительных подписи — почти в два раза больше допустимого числа брака.

Муниципальные депутаты уже выходили с пикетами к Мосгоризбиркому, а сторонники Навального требовали от ЦИК проконтролировать проверку собранных подписей.

Источник: Илья Азар

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