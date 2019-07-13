12 июля, 13:47



Независимые кандидаты в Мосгордуму проведут в ближайшее воскресенье совместную встречу с избирателями. На ней оппозиционеры потребуют допустить их до выборов.



«То, как проходит проверка, не оставляет сомнений в предвзятом отношении комиссий к независимым кандидатам. Полагаем, что избиркомы выполняют политический заказ на устранение с выборов политиков, неугодных столичной мэрии».

Во встрече примут участие 16 кандидатов, включая представителей команды Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, а также партии «Яблоко». Акция начнется в 14:00 в Новопушкинском сквере.

Когда

14 июля

Где

Новопушкинский сквер Facebook







Оппозиционеров поддерживают независимые муниципальные депутаты, которые выходили с пикетами к Мосгоризбиркому и требовали от ЦИК честной проверки подписей.

В среду один из кандидатов, Илья Яшин, выступил перед собравшимися у входа в управу Красносельского района и, стоя на крыше автомобиля, потребовал допустить его до выборов: у популярнейшего политика округа нашли 734 подозрительных подписи — почти в два раза больше допустимого числа брака.

Независимые кандидаты в Мосгордуму уже собирались в центре города для совместного сбора подписей.

Источники: агентство «Москва», прокуратура Москвы

