Независимые кандидаты в Мосгордуму проведут совместную встречу в центре города (обновлено) Власти назвали акцию незаконной
Обновлено
Департамент региональной безопасности предупредил, что акция подпадает под закон о митингах, поэтому ее проведение без согласования незаконно. Следовательно, участников встречи могут привлечь к ответственности.
Прокуратура вынесла предостережения организаторам акции, которые настаивали на том, что мероприятие не требует согласования, поскольку оно пройдет в форме встречи кандидатов с избирателями.
12 июля, 13:47
Независимые кандидаты в Мосгордуму проведут в ближайшее воскресенье совместную встречу с избирателями. На ней оппозиционеры потребуют допустить их до выборов.
Когда
14 июля
Оппозиционеров поддерживают независимые муниципальные депутаты, которые выходили с пикетами к Мосгоризбиркому и требовали от ЦИК честной проверки подписей.
В среду один из кандидатов, Илья Яшин, выступил перед собравшимися у входа в управу Красносельского района и, стоя на крыше автомобиля, потребовал допустить его до выборов: у популярнейшего политика округа нашли 734 подозрительных подписи — почти в два раза больше допустимого числа брака.
Независимые кандидаты в Мосгордуму уже собирались в центре города для совместного сбора подписей.
Источники: агентство «Москва», прокуратура Москвы
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