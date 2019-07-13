Новости13 июля 2019
Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней
Правительство России утвердило окончательный календарь праздничных дней в 2020 году.
На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней — с 1 по 8 января. Выходные дни 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесли на 4 и 5 мая. Таким образом, в мае праздновать будут с 1-го по 5-е число и с 9-го по 11-е.
По три дня россияне смогут отдохнуть с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта и с 12 по 14 июня. Еще один выходной придется на День народного единства 4 ноября.
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