Правительство России утвердило окончательный календарь праздничных дней в 2020 году.

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.



Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.

На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней — с 1 по 8 января. Выходные дни 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесли на 4 и 5 мая. Таким образом, в мае праздновать будут с 1-го по 5-е число и с 9-го по 11-е.



По три дня россияне смогут отдохнуть с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта и с 12 по 14 июня. Еще один выходной придется на День народного единства 4 ноября.

