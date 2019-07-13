Соболь обвинила своих конкурентов на выборах в сдаче поддельных подписей Горожане, якобы поддержавшие Булыкина и Соколова, отрицают свое участие в сборе подписей
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что подписи ее конкурентов на выборах в Мосгордуму подделаны.
В одном округе (43-м) с Соболь выдвигаются экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов. Юрист отметила, что по закону она имеет право присутствовать на проверке их подписных листов, однако ей удалось увидеть лишь несколько документов.
Для их самостоятельной проверки команда Соболь обошла несколько жителей, чьи подписи якобы указаны в листах за выдвижение ее конкурентов. В видео, опубликованном на канале «Навальный Live», горожане говорят, что не ставили подписи за Булыкина и Соколова.
«Мы проверили первые попавшиеся подписи и выяснили: это фальшивка. Не сомневаюсь, что если проверим все остальные, то и там будет фальшивка», ― подчеркнула Соболь и потребовала допустить до выборов 16 независимых кандидатов, которые проведут завтра совместную встречу с избирателями в центре Москвы (мэрия считает акцию незаконной).
Тем временем Булыкин сообщил, что в его подписях нашли на 1,3 % больше брака, чем допустимо. О схожем превышении говорил Илья Яшин — самый популярный кандидат в Мосгордуму по 45-му округу, согласно опросам «Левада-центра».
Ранее в одном округе с Соболь баллотировалась учредительница фонда «Вера» Нюта Федермессер, однако впоследствии она сняла свою кандидатуру из-за критики в ее адрес. После этого кандидатами по 43-му округу стали футболист Дмитрий Булыкин и музыкант Сергей «Паук» Троицкий.
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