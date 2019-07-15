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Новости15 июля 2019

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов Наибольшие затруднения наблюдаются в работе Домодедова

РедакторРоман Чернянский

Утром в понедельник, 15 июля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 в Домодедове отменили восемь вылетов, еще один — во Внукове. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Анталью, Лейпциг, Новосибирск и Ижевск. Кроме того, 23 рейса задерживаются: десять — в Шереметьеве, девять — в Домодедове и четыре — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»

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