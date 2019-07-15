Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться при обращении к гражданам. Об этом ведомство рассказало в ответ на редакционный запрос агентства «ПроВладимир» — у бывшего корреспондента издания росгвардеец потребовал телефон, отказавшись назвать себя.



Как пояснили представители службы, закон о Росгвардии не предусматривает обязанность ее сотрудников называть свои должность, звание и фамилию (как того требует, например, закон о полиции). При этом росгвардейцам рекомендуется представляться — «в целях недопущения конфликтных ситуаций», говорится в ответе ведомства.



Также в Росгвардии подчеркнули, что сотрудники службы вправе задерживать тех, кто подозревается в совершении преступления, и досматривать их согласно КоАП.



Хотя росгвардейцы не представляются, КоАП требует, чтобы на каждое процессуальное действие вроде досмотра составлялся протокол, в котором указываются данные сотрудников службы, отметила в разговоре с The Village юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова.

