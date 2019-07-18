27 января, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости18 июля 2019

Как будут выглядеть электронные паспорта Бумажные перестанут выдавать в 2022 году

РедакторРоман Чернянский

В июле 2020 года в Москве стартует пилотный проект по выдаче электронных паспортов — как они будут выглядеть, показали в правительстве:

Электронный паспорт представляет собой карту сроком действия на десять лет. Она будет содержать имя владельца, информацию о дате и месте его рождения, месте проживания, водительских правах, СНИЛС и ИНН.

На обратной стороне карты расположат буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Для электронного паспорта разработают мобильное приложение.

Заменить старый паспорт на новый смогут все желающие. На первом этапе документы нового формата можно будет получить в пунктах выдачи электронных загранпаспортов, позднее эту возможность планируют внедрить в МФЦ. Те, кто не захочет менять свой действующий бумажный паспорт, смогут продолжать им пользоваться.

Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году.

Ранее перевод россиян на электронные паспорта собирались начать в 2021 году. Как отмечали в правительстве, в документе будут содержаться данные о слепке лица владельца, отпечатках пальцев, электронная подпись и код доступа к электронному профилю. 

Источники: ТАСС, «РИА Новости»

Share
3
скопировать ссылку

Читайте также:

Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет?
Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
35
Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет?

Почему паспорт нужно менять строго в 20 и 45 лет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности

Где дешевле купить второе гражданство
Где дешевле купить второе гражданствоИ можно ли получить паспорт за биткоины
25
Где дешевле купить второе гражданство

Где дешевле купить второе гражданство И можно ли получить паспорт за биткоины

Как и зачем банки собирают наши биометрические данные
Как и зачем банки собирают наши биометрические данныеСтоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться
5
Как и зачем банки собирают наши биометрические данные

Как и зачем банки собирают наши биометрические данные Стоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления
11
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует) Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления

Комментарии

3 комментария
Показать все
Vvpetrsov

Потеряв его, можно разом лишиться всей недвижимости.

#
0
Комментировать

Тэги

Сюжет

Прочее

Новое и лучшее

Самые интересные события грядущей недели

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Первая полоса

Самые интересные события грядущей недели
Самые интересные события грядущей неделиКинопоказы, выставки, лекции и концерты
1
Самые интересные события грядущей недели

Самые интересные события грядущей недели Кинопоказы, выставки, лекции и концерты

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
0
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?
Какие новые способы увольнения появились сейчас?Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте
0
Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Какие новые способы увольнения появились сейчас? Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова
0
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
0
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
0
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
1
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчасОт дизайнерской одежды до пельменей
2
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас От дизайнерской одежды до пельменей

Как приготовить рамен
Как приготовить раменГлавное блюдо японской кухни
0
Как приготовить рамен

Как приготовить рамен Главное блюдо японской кухни

Как начать вести совместный бюджет
Как начать вести совместный бюджетМожно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы
1
Как начать вести совместный бюджет

Как начать вести совместный бюджет Можно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы

Что смотреть в главных московских музеях
Что смотреть в главных московских музеяхОткрывшихся после локдауна
0
Что смотреть в главных московских музеях

Что смотреть в главных московских музеях Открывшихся после локдауна

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортажThe Village собрал самые яркие кадры акции в столице
1
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж The Village собрал самые яркие кадры акции в столице

Митинги в поддержку Алексея Навального
Митинги в поддержку Алексея НавальногоКак люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера
1
Митинги в поддержку Алексея Навального

Митинги в поддержку Алексея Навального Как люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодняТотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных
2
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня Тотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализмЧто читать, слушать и смотреть на этой неделе
0
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм Что читать, слушать и смотреть на этой неделе

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО
0
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
0
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
0
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета
Как готовят блюда для кулинарии супермаркетаОт проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине
0
Как готовят блюда для кулинарии супермаркета

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
0
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Подпишитесь на рассылку