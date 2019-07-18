В июле 2020 года в Москве стартует пилотный проект по выдаче электронных паспортов — как они будут выглядеть, показали в правительстве:



📷Так выглядит электронный паспорт гражданина РФ. Карта сроком действия в десять лет с возможностью бесконтактного чтения будет содержать специальный чип со всей информацией.

Их выдача начнётся в июле 2020 года. А в 2022 планируется полностью прекратить выпуск бумажных паспортов pic.twitter.com/U8JkQrCY1P — Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) July 17, 2019

Электронный паспорт представляет собой карту сроком действия на десять лет. Она будет содержать имя владельца, информацию о дате и месте его рождения, месте проживания, водительских правах, СНИЛС и ИНН.

На обратной стороне карты расположат буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Для электронного паспорта разработают мобильное приложение.