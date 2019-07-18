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Новости18 июля 2019

Закрытый участок Сокольнической линии откроют уже в пятницу Изначально его собирались открыть только в воскресенье

РедакторРоман Чернянский

Закрытый участок Сокольнической линии столичного метро от станции «Университет» до «Коммунарки» откроют завтра, 19 июля, — на два дня раньше, чем изначально планировалось.

Возможность первому сообщить москвичам хорошие новости по традиции предоставили Сергею Собянину. Мэр не в первый раз анонсирует открытие закрытых участков подземки раньше срока (вместо самого метрополитена).

Южный участок красной ветки закрыли 13 июля для строительства перегонного туннеля Большой кольцевой линии.

На новом участке БКЛ появятся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии. Открыть движение на участке обещают в 2021 году.

The Village показывал, как будет выглядеть станция БКЛ «Мичуринский проспект» с китайскими иероглифами и новые станции «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе», которые оформят в стиле хай-тек.

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