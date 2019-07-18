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Новости18 июля 2019

«Сырное казино» в Time for Wine Стоимость участия — 1500 рублей, начало в 17:00.

РедакторСветлана Голованова

21 июля проект Time for Wine предлагает сыграть в необычном казино, где участникам предстоит разгадывать сорта сыра.

Гостей мероприятия ждут пять сыров от нижегородского сыродела Фёдора Чихалина, подходящие к ним по органолептике вина от Time for Wine и, конечно, настоящее игровое поле на столе. В течение вечера участники будут учиться различать сыры, узнают о том, какие они бывают и чем знамениты, а также, как сыр сочетается с вином.

Стоимость участия — 1500 рублей, начало в 17:00.

Адрес: Большая Покровская, 8. Бронь мест по телефону: 283-05-35.

читайте ТАМ, ГДЕ УДОБНО:

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Комментарии

1 комментарий
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Syslova

хм интересно, очень изыскано, я бы и сама посетила такое заведение, все так культурно, аристократично, но это возможно после того как карантин пройдет, хорошо что есть мобильные казино на рубли всегда можно зайти и получть удовольствие и деньги, что может быть лучше? жаль только раньше не быо такого 

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