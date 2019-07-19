Оппозиционеры собрали более тысячи заявлений москвичей, подписи которых признали недействительными Независимые кандидаты в Мосгордуму продолжают бороться за допуск к выборам
Столичные оппозиционеры продолжают бороться за допуск к выборам в Мосгордуму и сейчас пытаются оспорить найденный избирательными комиссиями брак в подписях за их выдвижение. Как пишет «Коммерсантъ», независимые кандидаты собрали более тысячи заявлений москвичей, подтверждающих, что их подписи действительны, несмотря на противоположное мнение избиркомов.
По мнению 11 кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах, власти допускали явные нарушения при анализе подписей: признавали несуществующими живых людей, намеренно искажали данные избирателей при проверке по базам данных и пользовались непрофессиональной работой графологов. На основании претензий оппозиционеров «Медуза» даже выпустила игру о том, как в избиркомах бракуют подписи.
Как рассказал Григорий Толкачев, начальник штаба Елены Русаковой, в ее случае избирком нашел 280 подписей несуществующих москвичей. «Эти люди возмущены. Например, Виктор Шейнис, один из авторов Конституции России, ставил подпись в моем присутствии. Мы уже собрали 160 заявлений от жителей округа, которые платят налоги и существуют, как минимум, для ФНС», — отметил Толкачев.
Илья Яшин также сообщил, что его штаб собрал более 150 заявлений, в которых горожане «подтверждают факт своего существования». Среди кандидатов, которые собираются оспаривать решения избиркомов таким образом, — Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Сергей Митрохин.
В ответ на претензии оппозиционеров член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут обвинил их в создании хайпа. «Графологи — профессионалы высочайшего класса из числа сотрудников органов внутренних дел», — подчеркнул Реут, но отметил, что комиссия признает подписи достоверными, если окажется, что их забраковали необоснованно.
Тем временем в Москве продолжаются протестные акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы. Вчера на Трубной площади пятый вечер подряд собрались горожане, которые поддерживают оппозиционеров.
Завтра, 20 июля, на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг, организованный Либертарианской партией.
Источник: «Коммерсантъ»
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