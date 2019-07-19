Столичные оппозиционеры продолжают бороться за допуск к выборам в Мосгордуму и сейчас пытаются оспорить найденный избирательными комиссиями брак в подписях за их выдвижение. Как пишет «Коммерсантъ», независимые кандидаты собрали более тысячи заявлений москвичей, подтверждающих, что их подписи действительны, несмотря на противоположное мнение избиркомов.

По мнению 11 кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах, власти допускали явные нарушения при анализе подписей: признавали несуществующими живых людей, намеренно искажали данные избирателей при проверке по базам данных и пользовались непрофессиональной работой графологов. На основании претензий оппозиционеров «Медуза» даже выпустила игру о том, как в избиркомах бракуют подписи.



Как рассказал Григорий Толкачев, начальник штаба Елены Русаковой, в ее случае избирком нашел 280 подписей несуществующих москвичей. «Эти люди возмущены. Например, Виктор Шейнис, один из авторов Конституции России, ставил подпись в моем присутствии. Мы уже собрали 160 заявлений от жителей округа, которые платят налоги и существуют, как минимум, для ФНС», — отметил Толкачев.

Илья Яшин также сообщил, что его штаб собрал более 150 заявлений, в которых горожане «подтверждают факт своего существования». Среди кандидатов, которые собираются оспаривать решения избиркомов таким образом, — Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Сергей Митрохин.