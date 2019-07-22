Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший сегодня из Москвы в Анталью, развернулся над Черным морем и теперь возвращается в аэропорт Внуково, следует из данных сайта FlightRadar24.



С чем связано такое решение пилотов рейса FV 5861, пока неизвестно. Boeing 747 проделал большую часть пути до аэропорта назначения, но тем не менее команда лайнера решила вернуться обратно.



Телеграм-канал Aviaincidents сообщил, что у самолета отказал один из двигателей. Позднее об этом же «Интерфаксу» рассказал источник в органах управления воздушным движением.