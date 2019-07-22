Рейс «России» в Анталью полетел обратно во Внуково, развернувшись над Черным морем Лайнер проделал большую часть пути до аэропорта назначения
Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший сегодня из Москвы в Анталью, развернулся над Черным морем и теперь возвращается в аэропорт Внуково, следует из данных сайта FlightRadar24.
С чем связано такое решение пилотов рейса FV 5861, пока неизвестно. Boeing 747 проделал большую часть пути до аэропорта назначения, но тем не менее команда лайнера решила вернуться обратно.
Телеграм-канал Aviaincidents сообщил, что у самолета отказал один из двигателей. Позднее об этом же «Интерфаксу» рассказал источник в органах управления воздушным движением.
UPD (19:07): Самолет «России» успешно сел во Внукове после разворота над Черным морем. В пресс-службе авиакомпании заявили, что лайнер вернулся «из-за срабатывания одного из датчиков».
«В целях неукоснительного соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета», — подчеркнули представители перевозчика. Пассажиров отправят в Анталью резервным самолетом.
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