Около 600 человек вышли на митинг против строительства Юго-Восточной хорды.



➡️ https://t.co/X7lkVRzPiE pic.twitter.com/ZZUpRA3FHp — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 22, 2019

Когда по плану должен был быть митинг, но душа просит тусича pic.twitter.com/NjfyCcjy6r — Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 22, 2019

В районе Москворечье-Сабурово проходит митинг против строительства на участке Юго-Восточной хорды нового моста через Москву-реку. Строительство нового моста может привести к разрушению радиоактивных могильников и радиационному загрязнению территории. https://t.co/TT7VHtqc2T pic.twitter.com/yqHioQy8RQ — Activatica (@Activatica) July 22, 2019

Собравшиеся требуют отменить строительство магистрали и рассмотреть другие варианты строительства дороги, при которых она не проходила бы близ Московского завода полиметаллов, за которым находится свалка радиоактивных отходов.



➡️ https://t.co/crlql0iDl4 pic.twitter.com/ZhKA3dnYr7 — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 22, 2019

Около тысячи москвичей вышли на митинг в районе Москворечье-Сабурово против строительства хорды на радиоактивном могильнике pic.twitter.com/RdlN5WYI8e — Красный Рассвет (@communistdawn) July 22, 2019

В конце апреля местные жители забили тревогу из-за строительства дороги рядом с ядерным могильником. Горожане опасаются, что во время работ зараженная пыль попадет в воздух и воду и радиация разнесется по Москве. При этом работы на противоположном берегу уже начались, хотя власти это отрицают, а за проект хорды голосовали даже умершие москвичи. Подробнее почитать о ситуации можно в материале The Village.

Наличие радиации на месте захоронения подтверждали московский «Радон», Москомархитектура, МЧС и Гринпис. Корреспондент The Village лично убедилась, что превышения заметны в 50 метрах от будущего моста. При этом заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что не знает о радиационной обстановке рядом, и назвал эти данные «ерундой».

Источник: «Новая газета»

