Как проходит митинг против строительства хорды рядом с ядерным могильником На согласованную акцию пришли около 600 человек
Рядом с платформой «Москворечье» начался митинг против строительства моста Юго-Восточной хорды рядом с радиоактивным могильником завода полиметаллов.
По данным «Новой газеты», на согласованную акцию пришли около 600 человек. Горожане требуют рассмотреть другие варианты реализации проекта, при которых новая трасса будет проходить подальше от свалки радиоактивных отходов.
В конце апреля местные жители забили тревогу из-за строительства дороги рядом с ядерным могильником. Горожане опасаются, что во время работ зараженная пыль попадет в воздух и воду и радиация разнесется по Москве. При этом работы на противоположном берегу уже начались, хотя власти это отрицают, а за проект хорды голосовали даже умершие москвичи. Подробнее почитать о ситуации можно в материале The Village.
Наличие радиации на месте захоронения подтверждали московский «Радон», Москомархитектура, МЧС и Гринпис. Корреспондент The Village лично убедилась, что превышения заметны в 50 метрах от будущего моста. При этом заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин заявил, что не знает о радиационной обстановке рядом, и назвал эти данные «ерундой».
Источник: «Новая газета»
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